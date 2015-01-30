V премия «Профессионал строительной отрасли»

V премия «Профессионал строительной отрасли» - главное событие стройкомплекса РТ - торжественная церемония награждения премией «Профессионал строительной отрасли 2014» ведущих компаний отрасли в различных номинациях.

В число победителей входят те, кто добился высоких результатов в профессиональной деятельности, заслужил признание строительного сообщества, внес весомый вклад в успешную реализацию значимых строительных проектов и внедрение новых технологий. 30 лучших компаний, победителей премии в различных номинациях, получат высшую награду – статуэтку и диплом, подписанный министром строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Файзуллиным Иреком Энваровичем.

Премия получила широкий общественный отклик со стороны представителей строительного бизнеса и положительную оценку со стороны официальных лиц республики. Данное масштабное мероприятие проходит при поддержке Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Приглашаем Вас на мероприятие – церемонию награждения премией «Профессионал строительной отрасли 2014» .