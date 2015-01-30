V премия «Профессионал строительной отрасли» - главное событие стройкомплекса РТ - торжественная церемония награждения премией «Профессионал строительной отрасли 2014» ведущих компаний отрасли в различных номинациях.
В число победителей входят те, кто добился высоких результатов в профессиональной деятельности, заслужил признание строительного сообщества, внес весомый вклад в успешную реализацию значимых строительных проектов и внедрение новых технологий. 30 лучших компаний, победителей премии в различных номинациях, получат высшую награду – статуэтку и диплом, подписанный министром строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Файзуллиным Иреком Энваровичем.
Премия получила широкий общественный отклик со стороны представителей строительного бизнеса и положительную оценку со стороны официальных лиц республики. Данное масштабное мероприятие проходит при поддержке Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.
Приглашаем Вас на мероприятие – церемонию награждения премией «Профессионал строительной отрасли 2014» .
Пригласительные билеты можно заказать по телефону: (843) 237-99-22. Количество мест ограничено.
Коммерческий директор Руфат Муслимов, тел.: (843) 237 99 22 (многоканальный)
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