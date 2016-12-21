VIII Общероссийский Форум «Инфраструктурные проекты России» cостоится 21-22 декабря 2016 года в Москве.
Общероссийский форум «Инфраструктурные проекты России» является ежегодной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных вопросов привлечения инвестиций в общественную инфраструктуру, реализации проектов государственно-частного партнерства с участием иностранных и российских экспертов.
В 2016 году форум будет посвящен вопросам развития инфраструктуры, реализации региональных инвестиционных проектов за счет поиска внутренних ресурсов и инструментов, созданных ранее для поддержки проектов российских компаний.
В рамках данного форума состоится пленарная сессия «Комплексное развитие территории: размышление о будущем», а также ряд отраслевых и межотраслевых секций и круглых столов.
К участию в мероприятии приглашены участники рынка ГЧП, российские и иностранные эксперты, институты развития, финансово-банковское сообщество.
Подробная информация доступна на сайте infraforum.ru
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