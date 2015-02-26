Дискуссионный вечер «Как не пустить кризис в дом. Мужской взгляд»

26 февраля Shopping Guide «Я Покупаю. Казань» соберет мужской состав клиентского клуба издания. Вечер пройдет в формате дискуссии на провокационную тему «Как не пустить кризис в дом. Мужской взгляд». В присутствии психолога мы обсудим эту актуальную, в свете последних событий, тему и выясним, может ли кризис отразиться на успешном, состоявшемся, уверенном в себе мужчине, а если да, то как этому противостоять.*

Модератором выступит Инна Городецкая — бизнес-тренер, консультант, коуч. Доцент кафедры педагогики и методики высшего профессионального образования Казанского государственного технологического университета. Кандидат психологических наук.

* Мероприятие закрытое. Вход по спискам.

