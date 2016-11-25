Серия мероприятий, которая собирает на одной площадке наиболее активных представителей технологических и креативных сообществ c целью знакомства с последними новинками мировой стартап-культуры, обмена опытом и внедрения ИТ-разработок.
На KSW будут учить, как создать с нуля свой акселератор и как не погубить бизнес из-за юридических ошибок, а также расскажут, как сделать креативный и небанальный стартап и правильно договариваться с инвестором.
В период Kazan Startup Weekend пройдут
Кроме того, в этот уикенд проведут MED&IT-экспертизу от международных менторов для стартапов с беспроигрышной комбинацией —медицины и высоких технологий. Студенты медицинских вузов Казани и не только, практикующие врачи, разработчики — все сойдутся в одном месте, чтобы создать новые технологии, которые помогут изменить мир. А в завершении всего стартап-уикенда пройдут презентации проектов перед инвесторами на финальном Demo Day.
На KSW будет интересно и обывателям, не углубляющимся в сферу ИТ: в технопарке пройдет популярная конференция TEDx, встречи успешных выпускников Бизнес-инкубатора, сольные юмористические выступления стартаперов Startup StandUp, а также интерактивные развлечения в fun-зоне.
Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте kazanstartupweekend.ru
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