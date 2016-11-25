Kazan Startup Weekend

Серия мероприятий, которая собирает на одной площадке наиболее активных представителей технологических и креативных сообществ c целью знакомства с последними новинками мировой стартап-культуры, обмена опытом и внедрения ИТ-разработок.

На KSW будут учить, как создать с нуля свой акселератор и как не погубить бизнес из-за юридических ошибок, а также расскажут, как сделать креативный и небанальный стартап и правильно договариваться с инвестором.

В период Kazan Startup Weekend пройдут

Большой хакатон по запросу ИТ-решений предприятиями Республики Татарстан из отраслей MedTech, FinTech.

Слет региональных технопарков и бизнес-инкубаторов, презентации инвесторов.

Fail conf и Success conf — истории успеха и неудач предпринимателей.

Feedback-сессии.

Презентации современных ИТ-решений.

Финал российского этапа Startup Cup и Investor DemoDay с презентацией проектов готовых к инвестициям из различных отраслей: финансы, IT, hardware, медицина и здоровье, научные разработки, креативные технологии и классическое предпринимательство.

Кроме того, в этот уикенд проведут MED&IT-экспертизу от международных менторов для стартапов с беспроигрышной комбинацией —медицины и высоких технологий. Студенты медицинских вузов Казани и не только, практикующие врачи, разработчики — все сойдутся в одном месте, чтобы создать новые технологии, которые помогут изменить мир. А в завершении всего стартап-уикенда пройдут презентации проектов перед инвесторами на финальном Demo Day.

На KSW будет интересно и обывателям, не углубляющимся в сферу ИТ: в технопарке пройдет популярная конференция TEDx, встречи успешных выпускников Бизнес-инкубатора, сольные юмористические выступления стартаперов Startup StandUp, а также интерактивные развлечения в fun-зоне.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте kazanstartupweekend.ru