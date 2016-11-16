16 нояб. 2016

ТОП-клуб с министром экономики Республики Татарстан

ТОП-клуб с министром экономики Республики Татарстан

Ежегодное мероприятие по награждению благодарственными письмами от Министерства экономики Республики Татарстан и Ассоциации выпускников Президентской программы Республики Татарстан компаний, которые в рамках иностранных и российских стажировок принимают предпринимателей и открыты для сотрудничества. Также в рамках встречи состоится неформальная беседа министра и предпринимателей в формате ''без галстуков''.


Контакты

Регистрация обязательна. Форма регистрации на сайте.

Контакты: 8 (843) 524-73-83, avpprt@gmail.com

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