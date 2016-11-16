ТОП-клуб с министром экономики Республики Татарстан

Ежегодное мероприятие по награждению благодарственными письмами от Министерства экономики Республики Татарстан и Ассоциации выпускников Президентской программы Республики Татарстан компаний, которые в рамках иностранных и российских стажировок принимают предпринимателей и открыты для сотрудничества. Также в рамках встречи состоится неформальная беседа министра и предпринимателей в формате ''без галстуков''.



