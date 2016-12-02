02 дек. 2016

Форум «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу»

Форум «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу»

2 декабря 2016 года в Казани журнал «Генеральный Директор» организует практический форум «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу».

Федеральный проект «Всероссийский совет директоров», который за время своего существования объединил уже более 50 крупнейших городов России, является универсальной площадкой для обмена опытом руководителей среднего и малого бизнеса.

В рамках форума известные руководители и бизнес-консультанты поделятся опытом своих предпринимательских достижений и обсудят самые актуальные темы и волнующие вопросы современной экономики малого и среднего бизнеса.

В программе форума будут рассмотрены следующие актуальные темы:

  • «Бизнес-2020: как обеспечить непрерывный рост выручки»
  • «Маркетинг и Продажи. Как превратить войну в увеличение прибыли компании? Практическое руководство»
  • «Эмоциональный маркетинг: как привязать клиента на уровне эмоций»

Спикеры форума:

  1. Вячеслав Кондратьев, член совета директоров компании Фаворит Ойл
  2. Илья Балахнин, Генеральный директор Paper Planes
  3. Роман Сабиржанов, Управляющий партнер сети хостелов Fabrika Hostel&Gallery

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.

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