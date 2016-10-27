27 октября в Москве на территории технопарка «Калибр» состоится практическая конференция «Промышленная Россия 4.0: механизмы опережающего развития». Организатором конференции выступит Ассоциация кластеров и технопарков.
В рамках мероприятия будут рассмотрены механизмы, обеспечивающие технологическое лидерство российских компаний на мировом рынке. Кроме того, будут предложены инструменты опережающего развития на примере предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплекса.
Также состоится методический семинар «Анализ зарубежного опыта создания, эксплуатации и развития промышленных кластеров и технопарков. Методология подходов адаптации зарубежного опыта в практической деятельности промышленных кластеров, технопарков и индустриальных парков на территории РФ».
Модераторами и спикерами конференции выступят представители Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минэнерго России, Минтранса России, Ассоциации инновационных регионов России, ФГБУ «Российский центр содействия молодежному предпринимательству» (Росмолодежь) и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
С подробной программой конференции можно ознакомиться здесь.
Для регистрации на конференцию необходимо направить письмо c указанием круглого стола, в котором планируется принять участие, ФИО, должности и наименования организации по адресу: info@nptechnopark.ru.
Участие бесплатное.
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