Road Show 2016 в Казани: «Инсайдер: найти и обезвредить»

25 октября 2016 года в Казани пройдет бесплатная конференция, посвященная информационной безопасности бизнеса, «Инсайдер: найти и обезвредить».

Мероприятие пройдет в рамках серии международных практических конференций по вопросам информационной безопасности Road Show 2016. Организатор – компания SearchInform.



Участники конференции узнают о:

тенденциях в сфере информационной безопасности;

инструментах для отслеживания активности пользователей в корпоративной сети;

контроле удаленных сотрудников;

способах защиты корпоративных данных от инсайдеров на примерах реальных ИБ-инцидентов;

оценке эффективности внедрения DLP-решений и многое другое.

Спикеры конференции «Инсайдер: найти и обезвредить» наглядно продемонстрируют слушателям эффективность современных DLP-систем для борьбы с утечкам.

Маршрут Road Show 2016 связал 23 города России и стран СНГ: Бишкек, Ташкент, Хабаровск, Москва, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Иркутск, Ижевск, Красноярск, Челябинск, Санкт-Петербург, Самара, Симферополь, Оренбург, Омск, Уфа, Краснодар, Астана, Киев, Алматы.

Узнать даты и время проведения конференций можно здесь.



Конференция пройдет 25 октября 2016 года в Казани по адресу: ул. Островского, д. 61, «Биляр Палас Отель», конференц-зал «Миллениум».

Начало в 14.00, вход свободный. Для участия необходима регистрация.