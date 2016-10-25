Road Show 2016 в Казани: «Инсайдер: найти и обезвредить»

25 октября 2016 года в Казани пройдет бесплатная конференция, посвященная информационной безопасности бизнеса, «Инсайдер: найти и обезвредить».
Мероприятие пройдет в рамках серии международных практических конференций по вопросам информационной безопасности Road Show 2016. Организатор – компания SearchInform.
Участники конференции узнают о:
Спикеры конференции «Инсайдер: найти и обезвредить» наглядно продемонстрируют слушателям эффективность современных DLP-систем для борьбы с утечкам.
Маршрут Road Show 2016 связал 23 города России и стран СНГ: Бишкек, Ташкент, Хабаровск, Москва, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Иркутск, Ижевск, Красноярск, Челябинск, Санкт-Петербург, Самара, Симферополь, Оренбург, Омск, Уфа, Краснодар, Астана, Киев, Алматы.
Узнать даты и время проведения конференций можно здесь.
Конференция пройдет 25 октября 2016 года в Казани по адресу: ул. Островского, д. 61, «Биляр Палас Отель», конференц-зал «Миллениум».
Начало в 14.00, вход свободный. Для участия необходима регистрация.
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