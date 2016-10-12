Серия реалити-тренингов Владимира Якуба

12 октября
«Драйв- лидерство: 24 принципа идеального руководителя»
ДЛЯ КОГО:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
ГРК "Казанская Ривьера", Конференц-зал Тиффани, пр. Ф. Амирхана, 1
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
1 день (8 академических часов), с 10:00 до 18:00
13 октября
«Дожим клиента: 28 способов продавать день в день»
1. КОНКУРЕНТАЦИЯ РАЗВЕДКА
Почему не удается продать с первого раза? Две дороги перед старом «дожима». Техника бенчмаркинга. Таблица исследования конкурентов. Трехшаговая модель анализа конкурента: вопросы, невидимка, e-mail. Анализ корректности.
Реалити-практикум: Звонок конкуренту, «вытягивание информации», анализ применяемых манипуляций.
2. КЛИЕНТСКИЙ АНАЛИЗ
3-х минутный сбор информации о поставщиках и клиентах.
4 источника получения данных: Сотрудники, кандидаты, соц. сети, СМИ. ЯП-метод. "Пацаки" и "Чатлане"– двухшаговая модель продаж.
7 легенд вытягиванию информации у секретаря: "В лоб", "Письмо", "Забыл" и т.д.
Реалити-практикум: Звонок клиенту, «переговоры с секретарем».
3. ИНФОПОВОД
Методы, позволяющие делать 2,3,4 и т.д. уместный звонок клиенту без лишнего напряжения.
«Дата», «Экспертность», «Новость», «Новые факты» и др.
Техника завершения диалога с возможностью позвонить всегда и получать «да»!
4. ПОВТОРНЫЙ ЗВОНОК
Работа в «негативной среде». …Настроиться, собраться, узнать побольше и другие ненужные отговорки самому себе. Нейтрализация страха методом А. Емельяненко. Два страха, одно желание и генетическая память – корни страха.
Опасносность или страх – "терминология мозга".
5. SALES-SCRIPT/ Скрипты продаж
Телефонный дожим. 2 текста первичного и вторичного звонка. 7 вариантов для старта sales-script. Три блока второго звонка. Телефонная игра слов. Методы повышения внимания. Как продолжать диалог даже если клиенту "неудобно" говорить. Правило 30 секунд. Как показать настойчивость вместо навязчивости.
Реалити-практикум: Повторный звонок трудному клиенту со сцены и в группах.
6. ВОЗРАЖЕНИЯ и отговорки.
Работа с ценой. Как «нет» превратить в «да». 28 способов отвечать иначе на возражения:
«Я подумаю», «Ничего нового», «Это дорого», «Поговорим об этом через неделю (год)», «Отправьте на e-mail», «Нам ничего не нужно», «У нас есть поставщик», «У меня нет времени для встречи», «Перезвоните как-нибудь в другой раз», «Дорого», «Хочу скидку» и др. Работа с отговорками и назначение встреч.
7. УДЕРЖАНИЕ
Стратегия допродаж и пост-продаж 2 к 1: Offline и online стратегии: Группы в соц сетях, видео-маркетинг, загрузка сайта, e-mail маркетинг, приложение для смартфонов, карта кликов, CRMи пр.
ДЛЯ КОГО:
Реалити - тренинг для продавцов и РОПов.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
1 день (8 академических часов), с 10:00 до 18:00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
ГРК "Казанская Ривьера", Конференц-зал Тиффани, пр. Ф. Амирхана, 1
Телефоны: +7 (987) 226 22 33
Эл. почта: ms@clubnec.ru
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