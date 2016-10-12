Серия реалити-тренингов Владимира Якуба

12 октября

«Драйв- лидерство: 24 принципа идеального руководителя»



Узнайте инструменты самомотивации;

Научитесь управлять своим временем;

Освойте как работать со своими страхами, и перестать тратить время на сметение;

Поднимитесь на следующий уровень личной эффективности;

Получите мощнейшую установку на развитие внутреннего потенциала и ваших лидерских качеств;

Научитесь вдохновлять себя и людей;

Пообщайтесь с интересными людьми.

ДЛЯ КОГО:

Собственники бизнеса;

Руководители;

HR;

Те, кто хочет ими стать;

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:



ГРК "Казанская Ривьера", Конференц-зал Тиффани, пр. Ф. Амирхана, 1

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:



1 день (8 академических часов), с 10:00 до 18:00

13 октября

«Дожим клиента: 28 способов продавать день в день»

1. КОНКУРЕНТАЦИЯ РАЗВЕДКА

Почему не удается продать с первого раза? Две дороги перед старом «дожима». Техника бенчмаркинга. Таблица исследования конкурентов. Трехшаговая модель анализа конкурента: вопросы, невидимка, e-mail. Анализ корректности.

Реалити-практикум: Звонок конкуренту, «вытягивание информации», анализ применяемых манипуляций.

2. КЛИЕНТСКИЙ АНАЛИЗ

3-х минутный сбор информации о поставщиках и клиентах.

4 источника получения данных: Сотрудники, кандидаты, соц. сети, СМИ. ЯП-метод. "Пацаки" и "Чатлане"– двухшаговая модель продаж.

7 легенд вытягиванию информации у секретаря: "В лоб", "Письмо", "Забыл" и т.д.

Реалити-практикум: Звонок клиенту, «переговоры с секретарем».

3. ИНФОПОВОД

Методы, позволяющие делать 2,3,4 и т.д. уместный звонок клиенту без лишнего напряжения.

«Дата», «Экспертность», «Новость», «Новые факты» и др.

Техника завершения диалога с возможностью позвонить всегда и получать «да»!

4. ПОВТОРНЫЙ ЗВОНОК

Работа в «негативной среде». …Настроиться, собраться, узнать побольше и другие ненужные отговорки самому себе. Нейтрализация страха методом А. Емельяненко. Два страха, одно желание и генетическая память – корни страха.

Опасносность или страх – "терминология мозга".

5. SALES-SCRIPT/ Скрипты продаж



Телефонный дожим. 2 текста первичного и вторичного звонка. 7 вариантов для старта sales-script. Три блока второго звонка. Телефонная игра слов. Методы повышения внимания. Как продолжать диалог даже если клиенту "неудобно" говорить. Правило 30 секунд. Как показать настойчивость вместо навязчивости.

Реалити-практикум: Повторный звонок трудному клиенту со сцены и в группах.

6. ВОЗРАЖЕНИЯ и отговорки.

Работа с ценой. Как «нет» превратить в «да». 28 способов отвечать иначе на возражения:

«Я подумаю», «Ничего нового», «Это дорого», «Поговорим об этом через неделю (год)», «Отправьте на e-mail», «Нам ничего не нужно», «У нас есть поставщик», «У меня нет времени для встречи», «Перезвоните как-нибудь в другой раз», «Дорого», «Хочу скидку» и др. Работа с отговорками и назначение встреч.

7. УДЕРЖАНИЕ

Стратегия допродаж и пост-продаж 2 к 1: Offline и online стратегии: Группы в соц сетях, видео-маркетинг, загрузка сайта, e-mail маркетинг, приложение для смартфонов, карта кликов, CRMи пр.

ДЛЯ КОГО:



Реалити - тренинг для продавцов и РОПов.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

1 день (8 академических часов), с 10:00 до 18:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:



ГРК "Казанская Ривьера", Конференц-зал Тиффани, пр. Ф. Амирхана, 1



