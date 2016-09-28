Сегодня вечером с 19:30 до 20:30 пройдет гостевая лекция «Что такое социальные сети и при чем тут смешные картинки» от Андрея Коняева — главного редактора издания N + 1, основателя сообществ «Лентач», «Образовач» и Альберта Усманова — специалиста по цифровому маркетингу в «Сбербанк».
На гостевой лекции курса «SMM Результат» вы подробнее узнаете о важности социальных сетей для развития любого бизнеса — от небольшого магазинчика до крупной компании. Преподаватели курса также поделятся подходами к управлению сообществами и интеграциями.
Тезисы лекции:
Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте: www.smm-course.ru
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