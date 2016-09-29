В конце сентября в Иннополисе состоится VII международная SEO Conference 2016.
Спикерами конференции этого года выступают такие гиганты, как Google, Яндекс, Mail.ru, Рамблер, «Вконтакте», AliExpress и многие другие.
На конференции ожидается много гостей ведущих IT-компаний России и мировой индустрии, среди которых генеральный директор федерального оператора беспроводной связи — компании Yota Константин Лиходедов, глава компании MegaLabs Ян Кухальский, автор российского сервиса по поиску исполнителей бизнес-задач YouDo.com Алексей Гидирим, управляющий партнер сервиса Ucoz narod.ru Евгений Курт.
Конференция станет единой площадкой для общения самых успешных представителей бизнеса, готовых поделиться своим опытом и некоторыми секретами заработка в Интернете.
Локация Иннополиса также выбрана неслучайно. Уже во второй раз представители крупнейших ИТ-компаний мира приедут в самый молодой город России, столицу науки и ИТ. Многие из них открыли свои офисы в Иннополисе, развернули стажировки и привлекают кадры со всей России.
Гостями мероприятия являются не только представители коммерческого сектора, но и государственного секторов: мэр г. Казани — Ильсур Метшин, а также министр информационных технологий РТ Роман Шайхутдинов.
Организаторами мероприятия является казанский разработчик программного обеспечения ГК FIX.
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.
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