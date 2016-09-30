Межрегиональная конференция (MES) Архитектура и инженерные системы в общественных зданиях

30 сентября 2016 года в Казани (ГТРК «Корстон», Бизнес-центр) состоится X юбилейная межрегиональная научно-практическая конференция «Архитектура и инженерные системы в общественных зданиях» (MES-2016).
В этом году конференция будет проходить параллельно с мероприятиями, приуроченными к 50-летию Казанской архитектурной художественной школы.
MES – это ключевая площадка в ПФО для обмена опытом и знаниями в области инженерных и информационных технологий, концепций и принципов проектирования общественных зданий и пространств, формирования комфортной среды для человека. Юбилейная конференция стала знаковой - MES впервые будет проводиться в международном формате с участием мировых экспертов.
Среди ключевых спикеров конференции:
Темы, предлагаемые для обсуждения на МES-2016, направлены на решение вопросов повышения комфортности пребывания человека в общественных зданиях.
В 2015 в конференции приняли участие 350 делегатов со всей России. Это: архитекторы, строители, главные врачи государственных и частных клиник, заместители главных врачей по развитию инфраструктуры и инженерным коммуникациям, представители региональных министерств и ведомств. Свое участие в конференции MES-2016 подтвердили делегации из разных регионов России: Москва, Астраханская область, Иркутская область, Республика Марий Эл, Ульяновская область и другие.
Среди почетных гостей мероприятия от Республики Татарстан: Заместитель Премьер-министра РТ В.Г. Шайхразиев, Министр здравоохранения РТ А.Ю. Вафин, Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ И.Э. Файзуллин.
В рамках конференции состоится торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между ГАУЗ «МКДЦ» и ООО «КАЗАНЬ ЭКСПО» и объявление о старте нового проекта - кластера медицинских мероприятий.
Более подробнее о конференции можно узнать на официальном сайте.
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