Межрегиональная конференция (MES) Архитектура и инженерные системы в общественных зданиях

30 сентября 2016 года в Казани (ГТРК «Корстон», Бизнес-центр) состоится X юбилейная межрегиональная научно-практическая конференция «Архитектура и инженерные системы в общественных зданиях» (MES-2016).

В этом году конференция будет проходить параллельно с мероприятиями, приуроченными к 50-летию Казанской архитектурной художественной школы.

MES – это ключевая площадка в ПФО для обмена опытом и знаниями в области инженерных и информационных технологий, концепций и принципов проектирования общественных зданий и пространств, формирования комфортной среды для человека. Юбилейная конференция стала знаковой - MES впервые будет проводиться в международном формате с участием мировых экспертов.

Среди ключевых спикеров конференции:

Джон Рейнер, региональный директор по Европе и Латинской Америке, HIMSS (Великобритания)

Майя Сечкова, Административный директор Stanford Health Care (США)

Риикка Туомисто, Архитектурное бюро КСАР (Голландия)

Александр Ремизов, Председатель правления НП «Cовет по «зеленому» строительству», Председатель Совета по экоустойчивой архитектуре Союза архитекторов России.

Темы, предлагаемые для обсуждения на МES-2016, направлены на решение вопросов повышения комфортности пребывания человека в общественных зданиях.

В 2015 в конференции приняли участие 350 делегатов со всей России. Это: архитекторы, строители, главные врачи государственных и частных клиник, заместители главных врачей по развитию инфраструктуры и инженерным коммуникациям, представители региональных министерств и ведомств. Свое участие в конференции MES-2016 подтвердили делегации из разных регионов России: Москва, Астраханская область, Иркутская область, Республика Марий Эл, Ульяновская область и другие.

Среди почетных гостей мероприятия от Республики Татарстан: Заместитель Премьер-министра РТ В.Г. Шайхразиев, Министр здравоохранения РТ А.Ю. Вафин, Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ И.Э. Файзуллин.

В рамках конференции состоится торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между ГАУЗ «МКДЦ» и ООО «КАЗАНЬ ЭКСПО» и объявление о старте нового проекта - кластера медицинских мероприятий.

Более подробнее о конференции можно узнать на официальном сайте.