Семинар "Деофшоризация, КИКи, международный обмен информацией и раскрытие бенефициаров"

В свете происходящих сегодня преобразований российского и международного законодательства, направленных на деофшоризацию российской экономики, у собственников иностранных компаний появился ряд проблем. Необходимо принять новые правила и осознать то, какие последствия в ближайшем будущем могут ожидать российских налогоплательщиков.

МЕРОПРИЯТИЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО, ЕСЛИ ВЫ:

Собственник бизнеса,

Руководитель,

Интересуетесь или работаете в сфере налогообложения.

ПРОГРАММА:

Антиофшорное законодательства. Деофшоризация по-русски. Основные проблемы законодательства по КИКам. Перспективы дальнейшего развития. Как выглядит процесс и порядок обмена международной информацией? Бенефициарный владелец дохода при выплатах иностранным компаниям Европейские директивы о раскрытии бенефициаров и борьбе с уходом от налогов Основные положения плана БЕПС Обмен опытом, ответы на вопросы, дискуссии Завершающий кофе-брейк

Организаторы семинара: Международная налоговая ассоциация, Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ, Исламская школа бизнеса

СПИКЕР: Рустам Вахитов (Нидерланды)

специалист в области международного налогообложения c опытом в консалтинговых компаниях в России, Нидерландах и Люксембурге,

член российского и украинского отделений Международной налоговой ассоциации (IFA),

автор многочисленных публикаций по вопросам международного налогообложения.

Участие в семинаре платное. Заявку на участие необходимо направить до 11 октября по адресу nashurevan@gmail.com .

По организационным вопросам и уточнению стоимости участия в мероприятии обращайтесь по телефону +7(967)365-28-41.