13 окт. 2016

Семинар "Деофшоризация, КИКи, международный обмен информацией и раскрытие бенефициаров"

В свете происходящих сегодня преобразований российского и международного законодательства, направленных на деофшоризацию российской экономики, у собственников иностранных компаний появился ряд проблем. Необходимо принять новые правила и осознать то, какие последствия в ближайшем будущем могут ожидать российских налогоплательщиков.

МЕРОПРИЯТИЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО, ЕСЛИ ВЫ:

  • Собственник бизнеса,
  • Руководитель,
  • Интересуетесь или работаете в сфере налогообложения.

ПРОГРАММА:

  1. Антиофшорное законодательства. Деофшоризация по-русски.
  2. Основные проблемы законодательства по КИКам. Перспективы дальнейшего развития.
  3. Как выглядит процесс и порядок обмена международной информацией?
  4. Бенефициарный владелец дохода при выплатах иностранным компаниям
  5. Европейские директивы о раскрытии бенефициаров и борьбе с уходом от налогов
  6. Основные положения плана БЕПС
  7. Обмен опытом, ответы на вопросы, дискуссии
  8. Завершающий кофе-брейк

Организаторы семинара: Международная налоговая ассоциация, Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ, Исламская школа бизнеса

СПИКЕР: Рустам Вахитов (Нидерланды)

  • специалист в области международного налогообложения c опытом в консалтинговых компаниях в России, Нидерландах и Люксембурге,
  • член российского и украинского отделений Международной налоговой ассоциации (IFA),
  • автор многочисленных публикаций по вопросам международного налогообложения.

Участие в семинаре платное. Заявку на участие необходимо направить до 11 октября по адресу nashurevan@gmail.com .

По организационным вопросам и уточнению стоимости участия в мероприятии обращайтесь по телефону +7(967)365-28-41.

Контакты

По организационным вопросам и уточнению стоимости участия в мероприятии обращайтесь по телефону +7(967)365-28-41

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