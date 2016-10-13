Семинар "Деофшоризация, КИКи, международный обмен информацией и раскрытие бенефициаров"

В свете происходящих сегодня преобразований российского и международного законодательства, направленных на деофшоризацию российской экономики, у собственников иностранных компаний появился ряд проблем. Необходимо принять новые правила и осознать то, какие последствия в ближайшем будущем могут ожидать российских налогоплательщиков.
МЕРОПРИЯТИЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО, ЕСЛИ ВЫ:
ПРОГРАММА:
Организаторы семинара: Международная налоговая ассоциация, Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ, Исламская школа бизнеса
СПИКЕР: Рустам Вахитов (Нидерланды)
Участие в семинаре платное. Заявку на участие необходимо направить до 11 октября по адресу nashurevan@gmail.com .
По организационным вопросам и уточнению стоимости участия в мероприятии обращайтесь по телефону +7(967)365-28-41.
По организационным вопросам и уточнению стоимости участия в мероприятии обращайтесь по телефону +7(967)365-28-41
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