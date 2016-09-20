20 сент. 2016

Online-конференция с генеральным директором Ozon.ru Дэнни Перекальски

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20 сентября в 16.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет генеральный директор Ozon.ru Дэнни Перекальски.

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