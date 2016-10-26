Профессиональная выставка ресторанного и гостиничного бизнеса HORECA_Kazan 2016

26-28 октября 2016 года в Казани пройдет первая за последние 8 лет профессиональная выставка ресторанного и гостиничного бизнеса «HORECA_Kazan 2016».

Это 3 дня, 5 площадок деловой программы:

Первый Съезд Региональных Ассоциаций рестораторов и отельеров России

Отборочный этап В сероссийского кулинарного чемпионата среди профессионалов «Chef a la Russe- 2017»

Деловая программа для профессионалов — более 10 известнейших спикеров отрасли: зал «Ресторатор», зал «Отельер», зал «Повар» и зал Заседаний

Финал I Республиканской премии "Tatarstan Top Restaurants Award" в формате «Черный ящик»

Закрытие - Гала-ужин и награждение победителей I Премии Татарстана "Tatarstan Top Hotels Award" и "Tatarstan Top Restaurants Award"

Отдельная площадка — НЕТВОРКИНГ-СЕССИЯ «Face2Face»: более 400 профессионалов ресторанного и гостиничного рынка, поставщики и производители, представители государственных органов и профессиональных объединений, организаторы и партнеры мероприятия пообщаются друг с другом в формате 2-минутного диалога.

Вход на мероприятие бесплатное для гостей и участников выставки — по предварительной регистрации!

Зарегистрироваться для входа на выставку можно здесь