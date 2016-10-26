26-28 октября 2016 года в Казани пройдет первая за последние 8 лет профессиональная выставка ресторанного и гостиничного бизнеса «HORECA_Kazan 2016».
Это 3 дня, 5 площадок деловой программы:
Отдельная площадка — НЕТВОРКИНГ-СЕССИЯ «Face2Face»: более 400 профессионалов ресторанного и гостиничного рынка, поставщики и производители, представители государственных органов и профессиональных объединений, организаторы и партнеры мероприятия пообщаются друг с другом в формате 2-минутного диалога.
Вход на мероприятие бесплатное для гостей и участников выставки — по предварительной регистрации!
Зарегистрироваться для входа на выставку можно здесь
Зарегистрироваться для входа на выставку можно здесь
По вопросам участия в выставке или деловой программе обращайтесь в оргкомитет выставки:
Булейко Юлия +7 917 248 59 99 by@horeca-kazan.ru
Бурага Марина +7 918 181 46 55 bm@horeca-kazan.ru
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