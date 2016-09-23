Мастер-класс Владимира Соловьева "Жесткие переговоры"

23 сентября в ГРК "Корстон" известный телеведущий, оратор и бизнесмен Владимир Соловьев даст эксклюзивный мастер-класс по искусству переговоров и манипуляций в Казани.

«Атакуй и защищайся» – две составляющих успешного ведения жестких переговоров, в рамках которых нельзя забывать и о тщательной подготовке.

Обо всех аспектах завершения сделки на выгодных для себя условиях Владимир Соловьев будет говорить при освещении своей пятиступенчатой системы. В ее рамках также будут рассмотрены такие актуальные вопросы:

Что сказать оппоненту, когда тот не хочет платить (как работать с дебиторской задолженностью)?

Как вывести клиента на контакт, когда тот закрыт для общения;

Какие слова подобрать чтобы убедить клиента купить, так как при существующем уровне конкуренции от пары правильных или не правильных слов зависит успех завершения сделки;

Личные «фишки» Владимира Соловьева, его коронные фразы, или как он действует в трудных переговорных ситуациях.

Важным дополнением вечера станет блок ответов на вопросы известному спикеру.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте мероприятия.