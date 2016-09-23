Мастер-класс Владимира Соловьева "Жесткие переговоры"

23 сентября в ГРК "Корстон" известный телеведущий, оратор и бизнесмен Владимир Соловьев даст эксклюзивный мастер-класс по искусству переговоров и манипуляций в Казани.
«Атакуй и защищайся» – две составляющих успешного ведения жестких переговоров, в рамках которых нельзя забывать и о тщательной подготовке.
Обо всех аспектах завершения сделки на выгодных для себя условиях Владимир Соловьев будет говорить при освещении своей пятиступенчатой системы. В ее рамках также будут рассмотрены такие актуальные вопросы:
Важным дополнением вечера станет блок ответов на вопросы известному спикеру.
Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте мероприятия.
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