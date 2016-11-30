XI Национальный Конгресс «Модернизация промышленности России: Приоритеты развития»

В Москве 30 ноября 2016 года в ГК «Президент-отель» (ул. Большая Якиманка, 24) состоится XI Национальный Конгресс «Модернизация промышленности России: Приоритеты развития».

Национальный Конгресс – это открытая международная деловая площадка, ориентированная, прежде всего, на становление долгосрочных партнерских отношений между предпринимателями, государственными структурами и общественными организациями в процессе обсуждения острых экономических вопросов, актуальных на сегодняшний день.

Цель конгресса - обеспечить постоянный диалог и скоординировать действия власти и общества в лице ее наиболее активных членов – предпринимателей и ученых, а также обсуждение планов по дальнейшему развитию ключевых отраслей промышленности, обмен опытом, технологиями, решениями и возможность донести свою точку зрения до первых лиц страны.

Ключевой темой Конгресса 2016 является, принятый в декабре 2014 года Государственной Думой ФС РФ Федеральный Закон «О промышленной политике», регулирующий четкое распределение полномочий различных уровней органов власти и управления в реализации промышленной политики, определение конкретных мер стимулирования государством промышленной деятельности.

Ключевая аудитория: Руководители промышленных предприятий России и зарубежных стран, губернаторы, руководители профильных министерств и ведомств, представители региональных властей, экспертного и инвестиционного сообщества, научных кругов, крупнейших общественных организаций России и ведущие СМИ.

Формат ежегодных встреч предпринимателей со всей России, а также зарубежья, с участием представителей первых лиц страны позволяет создать площадку открытого диалога с возможностью принятия взвешенных решений, лучшего понимания интересов друг друга, получения обратной связи и планирования дальнейших шагов по эффективному развитию промышленной политики страны.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.nationalkongress.ru или обратиться в Оргкомитет конгресса:

+7 (495) 679-82-07, +7 (495) 679-82-09, e-mail: office@rosstrategy.com.