Международная конференция автомобильной отрасли PIAC

Международная конференция автомобильной отрасли PIAC / Autoprom Russia (Petersburg International Automotive Conference) – ежегодное мероприятие для профессионалов автомобильной отрасли.

Программа конференции включает:

Общую пленарную сессию с участием федеральных и региональных органов власти, руководителей сборочных заводов и отраслевых ассоциаций, генеральных директоров крупных компаний-производителей автомобильных компонентов

Тематические сессии, посвященные актуальным отраслевым вопросам

Круглый стол, проводимый при участии Российской Ассоциации Венчурного Инвестирования (РАВИ), направленный на привлечение инвестиций в автомобильную отрасль

II Всероссийский конкурс молодых специалистов автомобильной отрасли «Форсайт Авто» 2016

Биржу деловых контактов

Технические экскурсии на предприятия автомобильного кластера Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Мероприятие ориентировано на профессиональное сообщество (B2B формат), на встречи и диалог между поставщиками автокомпонентов и сборочными производствами, представителями автодилеров и автосервисных предприятий.

Стать участником мероприятия и узнать подробности можно на официальном сайте конференции.