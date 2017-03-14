Международная конференция автомобильной отрасли PIAC / Autoprom Russia (Petersburg International Automotive Conference) – ежегодное мероприятие для профессионалов автомобильной отрасли.
Программа конференции включает:
Мероприятие ориентировано на профессиональное сообщество (B2B формат), на встречи и диалог между поставщиками автокомпонентов и сборочными производствами, представителями автодилеров и автосервисных предприятий.
Стать участником мероприятия и узнать подробности можно на официальном сайте конференции.
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