09 нояб. 2016

Российская Неделя Продаж 2016

С 9 по 12 ноября 2016 года в Москве состоится крупнейший в России и СНГ ежегодный форум по управлению продажами, внедрению CRM и клиентскому сервису - Российская Неделя Продаж 2016.

4 ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ НОВОГО ФОРМАТА

  • День 1 - Keynote
  • День 2 - MiniMBA
  • День 3 - Новейшие инструменты и отраслевые решения
  • День 4 - VIP персональный разбор кейсов

Ключевые темы:

  • стратегии и тактики продаж
  • cтандартизация в продажах
  • маркетинговая поддержка продаж
  • аналитика и автоматизация
  • инструменты продаж
  • управление продажами
  • HR в системе продаж
  • отраслевые особенности продаж
Место проведения: Ювелирный дом Эстет, г. Москва, ул. Веткина, д. 4

Участие платное.

Подробности мероприятия можно узнать на официальном сайте.

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