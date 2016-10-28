I профессиональная премия «Лучшие отели Татарстана» (Tatarstan Top Hotels Award) и «Лучшие рестораны Татарстана» (Tatarstan Top Restaurants Award)

АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан» при поддержке Государственного комитета Республики Татарстан по туризму проводит I Республиканскую профессиональную Премию в сфере гостеприимства среди средств размещения РТ «Лучшие отели Татарстана» (Tatarstan Top Hotels Award) и «Лучшие рестораны Татарстана» (Tatarstan Top Restaurants Award).

Цель Премии - профессиональное признание достижений в области гостиничного и ресторанного бизнеса и развития туристской отрасли Республики Татарстан. Премия позволит выбрать лучших в своих категориях и отметить номинантов по результатам операционной деятельности. Участие в Премии – возможность повысить престиж гостиничной и ресторанной отрасли, профессии и статуса отельера и ресторатора на рынке профессий.

Премия Tatarstan Top Hotels Award реализуется первый год и выбирает лучшие отели Татарстана в 5 категориях:

отели 4-5*

отели 3*

отели 1-2*

мини-отель/хостел

санатории

А также в 6 номинациях:

отель года «Лучший сервис» Меценат года отель года «Выбор гостя» Эко-отель года Объект культурно-исторического наследия Лучший туристический отель

Прием заявок на участие в Премии завершился в мае и по результатам отбора в Премии участвуют 58 коллективных средств размещения Республики Татарстан.

Выбор победителей проходит в два этапа

Первый этап. За это время средства размещения пройдут оценку по системе "Тайный гость" и исследование рейтинга коллективных средств размещения международной компанией TrustScore и Meta-Reviews. «Тайный гость» позволит оценить работу отелей по основным направлениям: служба бронирования, служба приема и размещения, хаузкипинг и служба питания.

Второй этап. Жюри Премии оценит участников по критериям: классификация, результаты «Тайного гостя», социальная ответственность, интерьер, участие в профессиональных конкурсах, защита окружающей среды, дополнительные услуги. Жюри состоит из специалистов, экспертов, общественных деятелей и крупных поставщиков отрасли туризма.

Премия Tatarstan Top Restaurants Award выбирает лучшие рестораны Татарстана в 15 номинациях, оценивая все важные критерии успешного заведения. Выбор лучших происходит также в несколько этапов: это оценка «тайным посетителем», а также конкурс шеф-поваров «Черный ящик», который пройдет в рамках выставки HORECA_Kazan2016. 26-28 октября 2016 г. Заявки на участие в Премии Tatarstan Top Restaurants Award принимаются до 15 сентября. Заполнить заявку можно на сайте.

Торжественная церемония награждения победителей Премий состоится на Гала-ужине, посвященному закрытию выставки HORECA_Kazan2016 28 октября 2016 года.