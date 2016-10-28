I профессиональная премия «Лучшие отели Татарстана» (Tatarstan Top Hotels Award) и «Лучшие рестораны Татарстана» (Tatarstan Top Restaurants Award)

АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан» при поддержке Государственного комитета Республики Татарстан по туризму проводит I Республиканскую профессиональную Премию в сфере гостеприимства среди средств размещения РТ «Лучшие отели Татарстана» (Tatarstan Top Hotels Award) и «Лучшие рестораны Татарстана» (Tatarstan Top Restaurants Award).
Цель Премии - профессиональное признание достижений в области гостиничного и ресторанного бизнеса и развития туристской отрасли Республики Татарстан. Премия позволит выбрать лучших в своих категориях и отметить номинантов по результатам операционной деятельности. Участие в Премии – возможность повысить престиж гостиничной и ресторанной отрасли, профессии и статуса отельера и ресторатора на рынке профессий.
Премия Tatarstan Top Hotels Award реализуется первый год и выбирает лучшие отели Татарстана в 5 категориях:
А также в 6 номинациях:
Прием заявок на участие в Премии завершился в мае и по результатам отбора в Премии участвуют 58 коллективных средств размещения Республики Татарстан.
Выбор победителей проходит в два этапа
Первый этап. За это время средства размещения пройдут оценку по системе "Тайный гость" и исследование рейтинга коллективных средств размещения международной компанией TrustScore и Meta-Reviews. «Тайный гость» позволит оценить работу отелей по основным направлениям: служба бронирования, служба приема и размещения, хаузкипинг и служба питания.
Второй этап. Жюри Премии оценит участников по критериям: классификация, результаты «Тайного гостя», социальная ответственность, интерьер, участие в профессиональных конкурсах, защита окружающей среды, дополнительные услуги. Жюри состоит из специалистов, экспертов, общественных деятелей и крупных поставщиков отрасли туризма.
Премия Tatarstan Top Restaurants Award выбирает лучшие рестораны Татарстана в 15 номинациях, оценивая все важные критерии успешного заведения. Выбор лучших происходит также в несколько этапов: это оценка «тайным посетителем», а также конкурс шеф-поваров «Черный ящик», который пройдет в рамках выставки HORECA_Kazan2016. 26-28 октября 2016 г. Заявки на участие в Премии Tatarstan Top Restaurants Award принимаются до 15 сентября. Заполнить заявку можно на сайте.
Торжественная церемония награждения победителей Премий состоится на Гала-ужине, посвященному закрытию выставки HORECA_Kazan2016 28 октября 2016 года.
Центр развития туризма Республики Татарстан
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