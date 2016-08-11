X Международный фестиваль «Jazz в усадьбе Сандецкого»: Мариам Мерабова и трио Армена Мерабова

Мариам Мерабова – одна из самых ярких звезд современной российской джазовой сцены. Впервые на большую джазовую сцену Мариам вышла с Игорем Брилем. Маэстро лично пригласил молодую певицу выступить вместе. И вот уже много лет мощный чарующий вокал харизматичной Мариам является визитной карточкой джазовой группы «MIRAIF», основанной ее мужем, пианистом-виртуозом, аранжировщиком и композитором Арменом Мерабовым. На счету у группы уже несколько успешных в России и за рубежом студийных альбомов, концерты на самых заметных площадках России и Европы. Музыканты — неоднократные участники джазовых фестивалей, в том числе «Усадьбы. Джаз» в подмосковном Архангельском, CITYJAZZ и других крупных международных проектов. Мариам и Армен активно продвигают исполнение джаза на русском языке: в репертуаре «MIRAIF» уникальная авторская инструментальная программа «Джаз на русском».

За время своей карьеры Мариам успела поработать и выступить с такими корифеями российской и мировой джазовой сцены как Вячеслав Горский, Сергей Чипенко, Филл Пери, Эрик Мориенталь, Риччи Коул, Кэвин Махогани, Саския Лару, Григорий Файн и многими другими. Мариам неоднократно поднималась в качестве бэк-вокалистки на сцену Евровидения с Димой Биланой, Дмитрием Колдуном, Ани Лорак и Евой Ривас. Ее голос украшает произведения Николая Носкова и Сосо Павлиашвили. В 2014 году Мариам Мерабова стала одной из самых ярких участниц 3 сезона проекта "Голос". 19 сентября состоялся ее дебютный эфир на Первом канале, и вся страна услышала бессмертный хит "Georgia On My Mind" в оригинальном исполнении певицы.

Узнать подробнее о мероприятии и купить билет можно на официальном сайте фестиваля.

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