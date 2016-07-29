X Международный фестиваль «Jazz в усадьбе Сандецкого»: Нино Катамадзе & INSIGHT

Нино Катамадзе & INSIGHT — это cложная, умная, нездешняя музыка. Это развернутое философское повествование о жизни. Песни группы заставляют размышлять о вечности жизни человека, сопереживать, думать, сострадать и надеяться. Это умная музыка для ценителей серьезного искусства. Суть и смысл творчества коллектива — проникновение в суть сложных явлений жизни.

Нино Катамадзе родилась в Аджарии, в городе Кобулети (Грузия). Поет на сцене с четырех лет. В 1990 году поступила на вокальный факультет Батумского музыкального института и сразу вышла на любительскую сцену. В 1994 году создала благотворительный фонд для помощи инвалидам и социально незащищённым артистам. Профессиональная карьера Нино началась в 2000 году c сотрудничества с основателем группы INSIGHT Гочей Качеишвили.

Награждена в номинациях: «Лучшая певица года» (премия «Овация», Россия, 2002), Лучший автор-исполнитель (Россия, 2002), Лучшая Оригинальная музыка (Россия, 2002), «Лицо года в сфере шоу-бизнеса» (премия «Лица года», Россия, 2003), «Лучшая певица года» (премия «Мега», Россия, 2003), «За выдающийся вклад в развитие грузинской музыки» (специальная премия «Одзела», 2004, Грузия).

Записала альбомы с INSIGHT: «Ordinary Day» (2003), «Nino Katamadze & Insight» (2004), «Black» и «White» (2006), «Blue» (2008), «Red» (2010), «Green» (2011).

Записала DVD: «… Start New Peaceful Day…» (2005), «Red. Line» (2011) и др.

Группа INSIGHT:

Гоча Качеишвили (гитара),

Уча Гугунава (бас-гитара),

Давид Абуладзе (ударные).

Гоча Качеишвили, гитарист и основатель группы «Insight»

Родился 20 мая 1965 года в Батуми (Грузия, Аджария)

Играл в группах: «Арбалет» (1986-1987), «Бедлам» (1988-1990), Квартет «Vin Sait» (1996). Работал дизайнером в фильме «Missing» (1994-1995) у режиссера Т. Цикаридзе, написал музыку к представлению «Enchorial» (1993 год).

Давид (Датуча) Абуладзе, ударные

Родился 16 июня 1980 года в Тбилиси (Грузия)

Музыкальную карьеру начал в 1993 году барабанщиком в группе «Контрабанда». В последствии играл в группах: «Outsider» (2000 год), «Гость» (2002 год), «Guliko Janturia Jazz Quintet» (2002 год), «Tatuza Kurashvili Jazz Quartet» (2003 год). Начиная с 2003 года присоединяется к группе «Insight».

Уча Гугунава, бас-гитара

Родился 28 августа 1979 года в Батуми (Грузия, Аджария)

В 1996 году вместе с Гочей Качеишвили основывает группу INSIGHT.

Узнать подробнее о концерте и купить билет можно на официальном сайте фестиваля.

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