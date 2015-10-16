III международная выставка Медицина и лечение в России и за рубежом

16-17 октября 2015 года в Казани пройдёт III международная выставка «Медицина и лечение в России и за рубежом», где будут представлены новейшая продукция для медицинских учреждений и обширный перечень медицинских услуг российских и зарубежных компаний.

Формат мероприятия позволяет быстро и с максимальным эффектом провести деловые встречи в экономически привлекательном регионе России— Республике Татарстан.

Участники получают возможность прямого выхода на клиентов, партнеров и медицинские учреждения, заинтересованные в сотрудничестве, а также возможность продвижения услуг на динамично развивающемся рынке Татарстана.

Посетители выставки (специалисты) ознакомятся с новейшей продукцией для медицинских учреждений и современными технологиями для медицинской практики, установят контакты с возможными партнерами, а посетители (частные лица) получат информацию об услугах ведущих больниц и клиник, медицинских центров, выберут направление для оздоровительных поездок.

Международная выставка «Медицина и лечение в России и за рубежом» пройдет в формате бизнес-встреч (B2B и B2C), предполагающих индивидуальное общение участников с клиентами и партнерами в уютной деловой обстановке. Предусмотрена обширная деловая программа, организованная совместно с партнерами.

Тематические разделы выставки: медицина в России и за рубежом; стоматология в России и за рубежом, лечение в России, лечение за рубежом.

Место проведения: г. Казань, ул. Н. Ершова, 1а ГТРК "Корстон"