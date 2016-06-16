Торжественное открытие ПМЭФ 2016

Выступление Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации, председателя Организационного комитета Петербургского международного экономического форума Сергея Приходько
Выступление Генерального секретаря Организации Объединенных Наций
Пан Ги Муна
Выступление Председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера
Выступление Президента Гвинейской Республики Альфа Конде
Модератор:
Торолд Баркер, Редактор по Европе, Ближнему Востоку и Африке, The Wall Street Journal и Dow Jones
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