Специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань" 2015

«ЮвелирЭкспо. Казань» – прекрасная возможность:
В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ
ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ :
ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ
Стоимость участия
Российские участники:
Регистрационный сбор- 12900 руб.
Необорудованная площадь (1 кв.м.) - 8400 руб.
Открытая площадь (1 кв.м.) - 2500 руб.
Цены указаны с НДС.
Иностранные участники:
Регистрационный сбор - 400 евро
Необорудованная площадь (1 кв.м.) - 240 евро
Открытая площадь (1 кв.м.) - 75 евро
Подробная информация на сайте мероприятия
Место проведения: г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 8,ОАО «Казанская ярмарка»
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