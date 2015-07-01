01 июля 2015

Специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань" 2015

Специализированная выставка

«ЮвелирЭкспо. Казань» – прекрасная возможность:

  • наладить новые партнерские отношения с дистрибьюторами, торговыми фирмами, оптовыми покупателями и конечными потребителями, которые желают приобрести не только классические украшения массового и мелкосерийного производства, но и эксклюзивные авторские модели;
  • продвижения новых торговых марок, коллекций, продукции ювелирных компаний на рынок Поволжья;
  • совершенствования взаимоотношений между сферой производства и торговли.

В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ

  • оптовая и розничная торговля;
  • семинары, «круглые столы», тренинги для представителей торговых организаций;
  • деловые встречи, переговоры, заключение договоров;
  • конкурс ювелирных изделий «Алтын Барс»

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ :

  • специалисты ювелирной отрасли;
  • оптово-закупочные компании Республики Татарстан;
  • производители и мастера ювелирных изделий;
  • жители и гости города Казань с высокой покупательской способностью

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ

  • Ювелирные украшения и часы;
  • Бриллианты, ювелирные вставки;
  • Ювелирные изделия обрядово-культового назначения;
  • Бижутерия;
  • Упаковка, аксессуары;
  • Представительская продукция;
  • Интерьерные украшения из камня;
  • Художественное стекло, керамика, хрусталь, фарфор;
  • Столовые приборы в ювелирном исполнении;
  • Антиквариат

Стоимость участия

Российские участники:
Регистрационный сбор- 12900 руб.
Необорудованная площадь (1 кв.м.) - 8400 руб.
Открытая площадь (1 кв.м.) - 2500 руб.
Цены указаны с НДС.

Иностранные участники:
Регистрационный сбор - 400 евро
Необорудованная площадь (1 кв.м.) - 240 евро
Открытая площадь (1 кв.м.) - 75 евро

Контакты

Подробная информация на сайте мероприятия

Место проведения: г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 8,ОАО «Казанская ярмарка»

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