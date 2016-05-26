26 мая 2016

Евгений Онегин - XXIX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Евгений Онегин - XXIX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Спектакль Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана

Балет Бориса Эйфмана (12+)


по роману в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин»на музыку П. И. Чайковского, А. СитковецкогоДекорации: Зиновий МарголинКостюмы: Ольга Шаишмелашвили, Петр Окунев, Анна ЯкущенкоСвет: Глеб Фильштинский, Борис Эйфман

Спектакль проходит под фонограмму

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