Мастер-класс «Менеджер в эпоху перемен» (Максим Батырев)

Автор книги «45 татуировок менеджера» Максим Батырев в Казани с новым Мастер-классом.
«45 татуировок менеджера. Правила Российского руководителя» - самая продаваемая бизнес-книга 2014 года в России и обладательница «Книжной премии Рунета 2014».
За 11 лет «Комбат», так автора книги Максима Батырева называли коллеги, прошел путь от продавца до Члена Правления крупной Российской компании.
Если у кого и можно учится правилам менеджмента в России, так это у Максима Батырева.
Максим Батырев расскажет, как руководителю противостоять изменениям внешней среды, как объединить команду вокруг общих задач и, конечно же, о том, как работать с изменениями внутри компании, как выходить на новый уровень развития без потерь.
3 причины, почему нужно пойти 17 июня на мастер-класс Максима Батырева:
В программе мастер-класса:
Целевая аудитория:
Тел. для справок: +7 843 207-01-00
Тел. для справок: +7 843 207-01-00
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