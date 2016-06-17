Мастер-класс «Менеджер в эпоху перемен» (Максим Батырев)

Автор книги «45 татуировок менеджера» Максим Батырев в Казани с новым Мастер-классом.

«45 татуировок менеджера. Правила Российского руководителя» - самая продаваемая бизнес-книга 2014 года в России и обладательница «Книжной премии Рунета 2014».

За 11 лет «Комбат», так автора книги Максима Батырева называли коллеги, прошел путь от продавца до Члена Правления крупной Российской компании.

Если у кого и можно учится правилам менеджмента в России, так это у Максима Батырева.

Максим Батырев расскажет, как руководителю противостоять изменениям внешней среды, как объединить команду вокруг общих задач и, конечно же, о том, как работать с изменениями внутри компании, как выходить на новый уровень развития без потерь.

3 причины, почему нужно пойти 17 июня на мастер-класс Максима Батырева:

Спикер- настоящий успешный управленец;

Тема актуальная на сегодняшний день для Вас;

Вы станете эффективнее после мастер-класса;

В программе мастер-класса:

Изменения внешней среды как норма жизни.

Роль первого лица. Самоадаптация.

Аудит собственной работы в период турбулентности.

Менеджер-спаситель и менеджер-реформатор. Любовь и ненависть подчиненных.

Реактивные изменения. Что должен делать менеджер при изменении внешней среды

Пошаговая технология работы с командой. Как снизить панику и подарить надежду.

Непопулярные решения в процессе внедрения изменений: как принимать и правильно доводить до сотрудников.

Проактивные изменения в качестве инструмента достижения результата.

Генерация изменений как обязанность менеджера

Реакция людей на проактивные изменения: 7 этапов и 4 типа сотрудников.

Внедрение проактивных изменений.

Целевая аудитория: