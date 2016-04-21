Бизнес-форум «Управление мобильностью персонала в ИТ-отрасли»

21-22 апреля кадровый холдинг АНКОР совместно с Иннополисом - наукоградом, городом высоких технологий - проводят крупнейший бизнес-форум, который соберет первых лиц российских и международных компаний-лидеров индустрии.

Это широкомасштабный форум, на котором будут присутствовать все ключевые представители бизнеса. Откроют мероприятие Егор Иванов, мэр города Иннополиса, Игорь Носов, генеральный директор «Особой экономической зоны "Иннополис"», и Сергей Саликов, генеральный директор кадрового холдинга АНКОР.

Более 600 высокопоставленных гостей, включая топ-менеджмент компаний Яндекс, IBM, CКБ Контур, Microsoft, Intel, БАРС Груп, Advanced Technopark Solutions, OZON.ru, Inspur, будут присутствовать на мероприятии.

Впервые в рамках форума будут обнародованы результаты уникального по своей масштабности исследования, посвященного теме «Мобильность персонала в ИТ-отрасли». В ходе исследования были опрошены более 9 000 респондентов – представителей ИТ-индустрии, проживающих во всех регионах России.

Форум «Управление мобильностью персонала в ИТ-отрасли» станет площадкой для открытого диалога ключевых игроков рынка и представителей государственной власти. В рамках двухдневной программы мероприятия состоятся персональные выступления, панельные дискуссии и бизнес-дебаты.

Насколько сегодняшние бизнес-реалии соответствуют ожиданиям завтрашних ИТ-специалистов? Как, управляя мобильностью персонала, повысить эффективность бизнеса? Каковы перспективы цифровой мобильности? На эти и другие вопросы ответят участники форума в Иннополисе.

Место проведения форума было выбрано неслучайно. Иннополис открывает широкие возможности как для развития бизнеса высокотехнологичных компаний, так и для обучения будущих ИТ-специалистов: в городе создана Особая экономическая зона и открыт университет, специализирующийся на образовании и научных исследованиях в области современных информационных технологий. Благодаря этому за короткий срок (официальное открытие города состоялось в 2015 году) Иннополис сумел стать одним из ключевых центров развития российской ИТ-индустрии.

Cреди спикеров бизнес-мероприятия – топ-менеджеры компаний-лидеров индустрии:

На талья Зверек, HR-консультант, «Яндекс» ;

Андрей Ф илатов, Генеральный директор, IBM в России и СНГ ;

Игорь К алошин, Генеральный директор, ООО «Интел Софтвер» ;

Светлана Ск ользкова, Руководитель Управления по работе с персоналом, СКБ Контур ;

Алина Ш арипова, Директор по персоналу, АО «БАРС Груп»;

Юлия Та расова, Руководитель Центра Предоставления Услуг, IBM в России и CНГ ;

Питер Коучм эн, основатель и владелец компании Advanced Technopark Solutions ;

Анна Племяшова, Директор по корпоративной стратегии и развитию, БЕЛТЕЛ ;

Андре й Ковалев , Генеральный директор, Inspur Rus .

Сергей Саликов, генеральный директор холдинга АНКОР:

«Особая ценность этого форума заключается в том, что мы будем обсуждать вопросы мобильности персонала в абсолютно уникальном городе, совсем недавно появившемся на карте России. Иннополис призван стать площадкой для развития российской ИТ-индустрии, в том числе – в части подготовки профильных специалистов. Залогом того, что бизнес-форум пройдет на высоком уровне, является участие в нем ведущих экспертов отрасли. Уверен, что форум в Иннополисе станет одним из знаковых событий индустрии, его гости приобретут бесценный опыт и полезные знакомства, которые будут способствовать развитию их бизнеса и профессиональной деятельности».

Организатор форума – лидер кадровой индустрии России кадровый холдинг АНКОР.



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