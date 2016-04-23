23 апр. 2016

Английский разговорный клуб

Английский разговорный клуб

АНГЛИЙСКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ
за чашечкой чая...

Каждое занятие в клубе любителей английского языка посвящено определенной теме и проводится по сценарию, в котором обязательно найдется место каждому участнику.

Профессиональный преподаватель вовлекает в процесс беседы абсолютно каждого участника, не давая никому скучать.

Аудитория:

  • отдельная группа: дети, чьи родители хотят, чтобы их ребенок умел разговаривать на международном языке.
  • группа 16+: взрослые, которые хотят практиковать любимый английский на родине или уехать за рубеж.

Что Вы получите в клубе:

  1. положительные эмоции от приятного общения на любимом языке,
  2. практику на английском языке в непринужденной обстановке,
  3. найдете друзей и интересные незабываемые знакомства,
  4. узнаете как легко провести каникулы или обучение за рубежом.

Что такое разговорный клуб?

Все знают, что английский язык необходимо постоянно поддерживать. Не тренируя английский, человек забывает то, к чему шел долгие годы.

Мы создали английский клуб, чтобы помогать людям совершенствовать язык. Что собой представляет English club?

Наш разговорный клуб английского языка в Казани - это регулярный мини-тренинг для тех, кто овладел языком на достаточном уровне и хочет совершенствовать его, улучшать произношение, либо только учиться говорить на нем и ему надо научиться преодолевать стеснение и языковой барьер.

Помимо этого, участие в английском клубе - это отличная возможность знакомства и постоянного общения с интересными людьми, которые достигли определенного разговорного уровня в английском.

Клуб ведет профессиональный тренер, в совершенстве владеющий языком, его задача - организовать интересный и полезный вечер в клубе английского языка, где в ненавязчивой форме будет проработана выбранная тема

Тема: "Каникулы по-английски"

Дата: 23.04.16 (суббота)

Время: 16:00-17:20

Место проведения: Языковая Школа "iSpeak" (ул. Меридианная, д. 6)

Правило всего одно: говорить можно только на английском!

тел : (843) 233-45-23, 8 9600 44 72 75

www.ispeak-school.ru

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