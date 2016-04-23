АНГЛИЙСКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ
за чашечкой чая...
Каждое занятие в клубе любителей английского языка посвящено определенной теме и проводится по сценарию, в котором обязательно найдется место каждому участнику.
Профессиональный преподаватель вовлекает в процесс беседы абсолютно каждого участника, не давая никому скучать.
Аудитория:
Что Вы получите в клубе:
Что такое разговорный клуб?
Все знают, что английский язык необходимо постоянно поддерживать. Не тренируя английский, человек забывает то, к чему шел долгие годы.
Мы создали английский клуб, чтобы помогать людям совершенствовать язык. Что собой представляет English club?
Наш разговорный клуб английского языка в Казани - это регулярный мини-тренинг для тех, кто овладел языком на достаточном уровне и хочет совершенствовать его, улучшать произношение, либо только учиться говорить на нем и ему надо научиться преодолевать стеснение и языковой барьер.
Помимо этого, участие в английском клубе - это отличная возможность знакомства и постоянного общения с интересными людьми, которые достигли определенного разговорного уровня в английском.
Клуб ведет профессиональный тренер, в совершенстве владеющий языком, его задача - организовать интересный и полезный вечер в клубе английского языка, где в ненавязчивой форме будет проработана выбранная тема
Тема: "Каникулы по-английски"
Дата: 23.04.16 (суббота)
Время: 16:00-17:20
Место проведения: Языковая Школа "iSpeak" (ул. Меридианная, д. 6)
Правило всего одно: говорить можно только на английском!
тел : (843) 233-45-23, 8 9600 44 72 75
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