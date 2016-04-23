Английский разговорный клуб

АНГЛИЙСКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ

за чашечкой чая...

Каждое занятие в клубе любителей английского языка посвящено определенной теме и проводится по сценарию, в котором обязательно найдется место каждому участнику.

Профессиональный преподаватель вовлекает в процесс беседы абсолютно каждого участника, не давая никому скучать.

Аудитория:

отдельная группа : дети, чьи родители хотят, чтобы их ребенок умел разговаривать на международном языке.

группа 16+: взрослые, которые хотят практиковать любимый английский на родине или уехать за рубеж.

Что Вы получите в клубе:

положительные эмоции от приятного общения на любимом языке, практику на английском языке в непринужденной обстановке, найдете друзей и интересные незабываемые знакомства, узнаете как легко провести каникулы или обучение за рубежом.

Что такое разговорный клуб?

Все знают, что английский язык необходимо постоянно поддерживать. Не тренируя английский, человек забывает то, к чему шел долгие годы.

Мы создали английский клуб, чтобы помогать людям совершенствовать язык. Что собой представляет English club?

Наш разговорный клуб английского языка в Казани - это регулярный мини-тренинг для тех, кто овладел языком на достаточном уровне и хочет совершенствовать его, улучшать произношение, либо только учиться говорить на нем и ему надо научиться преодолевать стеснение и языковой барьер.

Помимо этого, участие в английском клубе - это отличная возможность знакомства и постоянного общения с интересными людьми, которые достигли определенного разговорного уровня в английском.

Клуб ведет профессиональный тренер, в совершенстве владеющий языком, его задача - организовать интересный и полезный вечер в клубе английского языка, где в ненавязчивой форме будет проработана выбранная тема

Тема: "Каникулы по-английски"

Дата: 23.04.16 (суббота)

Время : 16:00-17:20

Место проведения : Языковая Школа "iSpeak" (ул. Меридианная, д. 6)

Правило всего одно: говорить можно только на английском!

тел : (843) 233-45-23, 8 9600 44 72 75



www.ispeak-school.ru

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