29 марта 2016

ТОП-клуб: "Как увеличить объем выпуска и реализации производимой продукции"

ТОП-клуб:

В рамках вечера Вас ждёт уникальный мастер-класс от известного предпринимателя, депутата Казанской городской Думы, председателя совета директоров ООО «Информационные системы» Бикмуллина Марата:

  • История успеха;
  • Что необходимо сделать, чтобы увеличить объем выпуска и реализацию производимой продукции;
  • Как эффективно провести рекламную акцию;
  • Решение бизнес-кейса;

Подать заявку на участие можно на сайте мероприятия.

Узнать подробнее о мероприятии можно по телефону (843) 524-73-83

Контакты

Место проведения: ГРК "Казанская Ривьера", зал "Лазурный берег"

Телефон: (843) 524-73-83

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