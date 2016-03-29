ТОП-клуб: "Как увеличить объем выпуска и реализации производимой продукции"

В рамках вечера Вас ждёт уникальный мастер-класс от известного предпринимателя, депутата Казанской городской Думы, председателя совета директоров ООО «Информационные системы» Бикмуллина Марата:
Подать заявку на участие можно на сайте мероприятия.
Узнать подробнее о мероприятии можно по телефону (843) 524-73-83
Место проведения: ГРК "Казанская Ривьера", зал "Лазурный берег"
Телефон: (843) 524-73-83
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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