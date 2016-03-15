Международный форум IFN CIS & Russia Forum

Крупнейший международный форум по исламским финансам – IFN CIS & Russia 2016 – будет проходить в Москве 15 марта 2016 года на площадке Renaissance Monarch Centre Hotel по адресу: Ленинградский проспект 31а, стр. 1. Впервые в России пройдёт событие, которое ежегодно принимают 22 государства мира: глобальная сеть IFN Forum охватывает не только государства, где сосредоточены ведущие компании мира, работающие на рынке исламских финансов, но и страны Европы, Азии, Востока, активно развивающие это масштабное экономическое направление. IFN Forum – это мероприятие, где формируются основные направления развития рынка исламских финансов и рынков капитала.

Участие в IFN CIS & Russia 2016 – реальная возможность встретиться с главными экспертами и практиками в области исламской финансовой индустрии со всего мира. На IFN Forum встречаются признанные лидеры отрасли и именно здесь вырабатываются стратегии по реализации проектов в области исламских финансов через обсуждение конкретных инструментов, сделок и подходов. Форум в России – это главная специализированная площадка страны по исламским финансам и банкингу.

На данный момент в числе подтвердивших своё участие послы, торговые советники и атташе дипломатических миссий Бахрейна, Алжира, Ирака, Бангладеша, Ливана, Судана, Южного Судана, Сирии, Албании, Таджикистана, Гвинеи-Бисау.

На участие также заявились руководители подразделений Центрального банка Судана и Бангладеша, где на разных этапах развиваются исламские финансовые инструменты; крупнейшие иностранные финансовые организации: группа компаний Исламского Банка Развития (Саудовская Аравия), банк Emirates NBD (ОАЭ), Al-Hilal Bank (представители из ОАЭ и Казахстана), ведущие консалтинговые компании EY, KPMG, Norton Rose Fulbright (Великобритания), международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service, Кыргызская Фондовая Биржа, Национальные банки стран СНГ.

Среди российских представителей своё участие подтвердили советник президента Российской Федерации по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев, депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев, заместитель председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло, заместитель Председателя Правления Сбербанка России Сергей Горьков, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев, первый вице-президент Ассоциации региональных банков России Георгий Медведев. На форум уже зарегистрировались более 150 иностранных и российских участников.

Подробная информация и условия участия в мероприятии доступны на официальном сайте Форума.