Интенсив Дениса Башева в Казани «О чем говорят дизайнеры»

Денис Башев проведет двухдневный интенсив «О чем говорят дизайнеры». В рамках интенсива будут обсуждать жизнь и работу дизайнера: клиентов, мотивацию, деньги, проекты и еще кучу тем. День на теорию и день на практику.
Денис Башев
Дизайнер-график и арт-директор с 16-летним опытом работы. Основатель Province, бывший креативный директор в SILA SVETA, дизайнер Logvindesign и Tomatdesign. Преподавал в Британской высшей школе дизайна, в академии Wordshop, в университете УНИК, и в МГУП имени Ивана Федорова.
Завоевал золото на ADCE 2012 в Барселоне и серебро Epica Awards 2012 в Париже. Другие награды: шорт-лист «Каннских львов» в категории Design Lions, два золота Red Apple 2012 (Москва) и еще куча призов с фестивалей и выставок.
Подробная информация размещена на официальном сайте мероприятия.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.