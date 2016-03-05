Интенсив Дениса Башева в Казани «О чем говорят дизайнеры»

Денис Башев проведет двухдневный интенсив «О чем говорят дизайнеры». В рамках интенсива будут обсуждать жизнь и работу дизайнера: клиентов, мотивацию, деньги, проекты и еще кучу тем. День на теорию и день на практику.



Денис Башев

Дизайнер-график и арт-директор с 16-летним опытом работы. Основатель Province, бывший креативный директор в SILA SVETA, дизайнер Logvindesign и Tomatdesign. Преподавал в Британской высшей школе дизайна, в академии Wordshop, в университете УНИК, и в МГУП имени Ивана Федорова.

Завоевал золото на ADCE 2012 в Барселоне и серебро Epica Awards 2012 в Париже. Другие награды: шорт-лист «Каннских львов» в категории Design Lions, два золота Red Apple 2012 (Москва) и еще куча призов с фестивалей и выставок.

Подробная информация размещена на официальном сайте мероприятия.