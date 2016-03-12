16-ый международный турнир по программированию

12-13 марта 2016 года в Казани в 16-й раз пройдет турнир ICL – открытый чемпионат по спортивному программированию среди школьников и студентов.



В 2015 году за победу в турнире ICL боролись команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и других городов России. Кроме того, в соревновании традиционно принимают участие зарубежные команды, поэтому его можно с полным правом назвать не только всероссийским, но и международным. Ожидается, что в 2016 году – в год 25-летия группы компаний ICL – в турнире будут участвовать команды из Татарстана, регионов России, а также из Румынии, Болгарии и Сербии и других зарубежных стран. (всего более 140 человек).

«Талантливая молодежь – основа развития ИТ-отрасли. В настоящее время особенно важно давать способным молодым людям возможность проявить свои способности, поддерживать в них интерес к ИТ, помогать им развиваться в профессиональном и личностном плане. В этом и заключается цель нашего турнира, – отмечает генеральный директор группы компаний ICL Виктор Дьячков. – В этом году, юбилейном для группы компаний ICL, мы ожидаем на нашем турнире рекордное количество участников. Я хочу пожелать каждому из них уверенности и правильных решений – не только на состязании, но и в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности».

Турнир ICL проводится по правилам, близким к стандартам ACM – командного чемпионата мира по программированию среди студентов. Кроме соревновательной части, участников ждут развлекательные игровые состязания, экскурсии по Казани и мастер-классы для программистов. Победителей турнира наградят продукцией группы компаний ICL – высокопроизводительными ультрабуками.

Партнерами ICL по проведению турнира являются Министерство образования и науки РТ, ведущие вузы – КФУ и КНИТУ-КАИ им А. Н. Туполева, а также Казанский IT-парк. В Татарстане турнир ICL имеет статус открытого чемпионата Республики среди школьников и студентов.

Для участия в турнире необходимо собрать команду из 3 школьников или студентов, зарегистрироваться до 14 февраля 2016 г. и успешно пройти заочный отборочный тур.