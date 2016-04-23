Бизнес-форум Synergy Insight Forum

Synergy Insight Forum – форум, который перевернет Ваш взгляд на бизнес.
23-24 апреля в Москве состоится бизнес-форум национального значения — Synergy Insight Forum. Это одно из ключевых событий года для российского бизнес-сообщества, которые организует Школа Бизнеса «Синергия».
Этот Форум для тех, кто:
Программа Synergy Insight Forum
Программа Форума включает 16 выступлений ведущих российских спикеров, среди которых Радислав Гандапас, Игорь Манн, Гарретт Джонстон, Ицхак Пинтосевич, Глеб Архангельский, Игорь Рызов, Марк Кукушкин и Максим Поташев. Каждый спикер готовит для форума новый контент, который не был опубликован ранее.
Вы увидите 16 выступлений по 60 минут по всем ключевым темам развития бизнеса — инвестиции, стратегия, переговоры, маркетинг, продажи, интеллект, нетворкинг, лидерство, тайм-менеджмент.
За два дня Форума вы получите:
Подробная информация на официальном сайте Synergy Insight Forum
Место проведения
VEGAS City Hall — новое пространство от CROCUS GROUP, которое откроется в 2016 году. Synergy Insight Forum станет одним из первых событий в этом уникальном зале.
Адрес: г. Москва (Красногорск)
м. «Мякинино» ул. Международная, д. 18
Концертный зал VEGAS CITY HALL
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.