Бизнес-форум Synergy Insight Forum

Synergy Insight Forum – форум, который перевернет Ваш взгляд на бизнес.

23-24 апреля в Москве состоится бизнес-форум национального значения — Synergy Insight Forum. Это одно из ключевых событий года для российского бизнес-сообщества, которые организует Школа Бизнеса «Синергия».

Этот Форум для тех, кто:

Видит возможности для роста даже в кризис

Ценит свое время и выжимает из него максимум

Привык добиваться поставленных целей

Хочет удвоить прибыль за счет точных управленческих решений

Позарез нуждается в свежих идеях и готов быстро реализовать их на практике

Управляет людьми и бизнес-процессами

Только запустил стартап и хочет, чтобы проект не умер во младенчестве

Принимает стратегические решения в компании

Устал от шаблонных решений и устаревших схем в бизнесе

Программа Synergy Insight Forum

Программа Форума включает 16 выступлений ведущих российских спикеров, среди которых Радислав Гандапас, Игорь Манн, Гарретт Джонстон, Ицхак Пинтосевич, Глеб Архангельский, Игорь Рызов, Марк Кукушкин и Максим Поташев. Каждый спикер готовит для форума новый контент, который не был опубликован ранее.

Вы увидите 16 выступлений по 60 минут по всем ключевым темам развития бизнеса — инвестиции, стратегия, переговоры, маркетинг, продажи, интеллект, нетворкинг, лидерство, тайм-менеджмент.

За два дня Форума вы получите:

Универсальный антикризисный план действий

Ответы на наболевшие вопросы и обратную связь по вашим кейсам

Аналитику трендов, которые только зарождаются в России

Новые связи — новых партнеров, коллег, клиентов и друзей

Достойное место в продвинутой бизнес-тусовке

Микс из лайфхаков во всех ключевых областях бизнеса

Инсайты, вдохновение и азарт, как в самом начале пути

Подробная информация на официальном сайте Synergy Insight Forum

Место проведения

VEGAS City Hall — новое пространство от CROCUS GROUP, которое откроется в 2016 году. Synergy Insight Forum станет одним из первых событий в этом уникальном зале.

Адрес: г. Москва (Красногорск)

м. «Мякинино» ул. Международная, д. 18

Концертный зал VEGAS CITY HALL