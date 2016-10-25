POWER-GEN Russia 2016

POWER-GEN Russia, ранее известная как Russia Power, продолжит установившуюся традицию по освещению ключевых для энергетического сектора региона вопросов.Мероприятие включает в себя выставку мирового класса и конференцию по нескольким направлениям, разработанную экспертами электроэнергетической отрасли.

POWER-GEN Russia - это центральное место встречи для представителей российской и международной электроэнергетических отраслей. На выставке мирового класса ведущие российские и зарубежные компании представляют свои последние достижения в сфере технологий и обслуживания.

Предстоящая выставка и конференция POWER-GEN Russia является специализированной платформой, которая объединяет 4500 профессионалов, и единственным по-настоящему международным мероприятием для российского электроэнергетического рынка. Откройте для себя инновационные и практичные решения, которые позволят повысить эффективность и технологическое развитие российской электроэнергетической отрасли.

Получите возможность встретиться с российскими и международными экспонентами, представляющими последние разработки в сфере технологий и обслуживания для генерации, сетевого комплекса и конечного потребителя

Узнаете об уникальных ноу-хау, адресованных ключевым проблемам электроэнергетического сектора

Обсудите такие технические вопросы, как распределенная генерация, устойчивое развитие и усовершенствование работы электростанции

Услышите множество актуальных тем, таких как будущее российской электроэнергетики, развитие человеческого капитала, энергоэффективность, новая модель рынка тепла и финансирование проектов в области распределенной энергетики.

Выставочная площадка мирового уровня POWER-GEN Russia привлекает ведущих участников российской и международной электроэнергетической отрасли, демонстрируя самые современные услуги и технологии; предоставляя непревзойденные возможности для установления контактов и развития бизнеса для посетителей и экспонентов выставки.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.