Второй Российско-Китайский форум 2016 "Большие возможности малого и среднего бизнеса"

Миссия форума: создание действующей на постоянной основе площадки прямых контактов представителей бизнес-кругов РФ и КНР и организаций, вовлеченных в формирование благоприятной деловой среды, а также создание позитивных условий для развития сотрудничества малого и среднего бизнеса двух стран, включая практические инструменты и механизмы взаимодействия.

Организаторы с российской стороны: Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития, Минэкономразвития России, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, Росмолодежь.

Оператор с российской стороны: Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса.

Организаторы с китайской стороны: Государственный комитет КНР по развитию и реформам, Китайско-Российский комитет дружбы, мира и развития.

Оператор с китайской стороны: Китайская ассоциация по развитию предприятий за рубежом.

Участники форума:

- представители органов исполнительной и законодательной власти федерального и регионального уровней РФ и КНР;

- представители институтов развития, финансовых институтов РФ и КНР;

- представители общественных организаций и объединений, научных и учебных организаций РФ и КНР;

- представители малого и среднего бизнеса РФ и КНР.

Контактное лицо: заместитель генерального директора Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса Живоглазов Евгений Геннадиевич, тел.: +7 (499) 783-49-28, моб.: +7 (903) 799-79-51, e-mail: zhivoglazov@siora.ru

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.