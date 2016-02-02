02 февр. 2016

Опера "Пиковая дама" - XXXIV Международный оперный фестиваль им. Ф.И.Шаляпина

Опера

2 февраля в 18.00 на сцене театра оперы и балета им. М.Джалиля в рамках XXXIV Международного оперного фестиваля им. Ф.И.Шаляпина состоится концертное исполнение оперы Пиковая дама.

Исполнители:

Герман – Олег Видеман (Новосибирский государственный академический театр оперы и балета)
Лиза – Елена Небера (Мариинский театр)
Князь Елецкий – Владимир Мороз (Мариинский театр)
Графиня – Татьяна Ерастова (Большой театр России)
Полина – Агунда Кулаева (Большой театр России)
Граф Томский – Анджей Белецкий (Московский театр Новая Опера им.Е.В.Колобова)
Сурин – Сергей Ковнир (Национальная Опера Украины им.Т.Шевченко)
Чекалинский – Максим Остроухов (Московский театр Новая Опера им.Е.В.Колобова)

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