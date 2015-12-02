02 дек. 2015

Выставка «Машиностроение. Металлообработка. Казань»

Выставка «Машиностроение. Металлообработка. Казань»

Со 2 по 4 декабря в выставочном центре "Казанская ярмарка" пройдет выставка «Машиностроение. Металлообработка. Казань».

Профессиональные посетители:

  • Руководители, инженеры и технологи машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий
  • Сотрудники научно-технических организаций
  • Представители министерств и ведомств Республики Татарстан

География посетителей:

Белгородская, Воронежская, Калужская, Кировская, Курская, Московская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская области, Пермский и Приморского края, Республики Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, Башкортостан, города Санкт-Петербург и Москва

В программе выставок планируются:

  • Международная научно-техническая конференция
  • Международная Биржа субконтрактов – прямые переговоры Заказчик-Поставщик по вопросам изготовления и поставки деталей и узлов по техническому заданию Заказчика. Заказчиками выступают крупные европейские и российские предприятия с общей суммой заказов более 1200 млн. руб./год (по итогам 2014г.)
  • Бизнес-встречи главных специалистов промышленных предприятий Республики Татарстан, организованные по принципу мэтчмейкинга, которые позволяют презентовать продукцию вашей компании представителям руководства крупных промышленных предприятий и наладить перспективные партнёрские отношения в короткий срок
  • Отборочный этап WorldSkills Russia - состязания по профмастерству в области металлообработки
  • Конкурс «Лучший продукт выставок», направленный на определение и реализацию приоритетных направлений по внедрению новейших прогрессивных технологий, оборудования и материалов в металлообрабатывающей отрасли

Экспозиция выставок:

  • Металлообрабатывающее и металлорежущее оборудование, инструмент
  • Материалы для металлообработки
  • Контрольно-измерительные приборы и инструменты
  • Продукция машиностроительных предприятий
  • Автоматизация производственных процессов
  • Средства и методы индивидуальной защиты
  • Оборудование для термической обработки
  • Гидравлическое и пневмооборудование
  • Ремонт и модернизация оборудования
  • Кузнечно-прессовое оборудование
  • Литейное оборудование
  • Робототехника
Подробности можно узнать на сайте выставки.

Календарь

Все мероприятия