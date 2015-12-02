02
дек. 2015
Выставка «Машиностроение. Металлообработка. Казань»
Со 2 по 4 декабря в выставочном центре "Казанская ярмарка" пройдет выставка «Машиностроение. Металлообработка. Казань».
Профессиональные посетители:
- Руководители, инженеры и технологи машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий
- Сотрудники научно-технических организаций
- Представители министерств и ведомств Республики Татарстан
География посетителей:
Белгородская, Воронежская, Калужская, Кировская, Курская, Московская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская области, Пермский и Приморского края, Республики Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, Башкортостан, города Санкт-Петербург и Москва
В программе выставок планируются:
- Международная научно-техническая конференция
- Международная Биржа субконтрактов – прямые переговоры Заказчик-Поставщик по вопросам изготовления и поставки деталей и узлов по техническому заданию Заказчика. Заказчиками выступают крупные европейские и российские предприятия с общей суммой заказов более 1200 млн. руб./год (по итогам 2014г.)
- Бизнес-встречи главных специалистов промышленных предприятий Республики Татарстан, организованные по принципу мэтчмейкинга, которые позволяют презентовать продукцию вашей компании представителям руководства крупных промышленных предприятий и наладить перспективные партнёрские отношения в короткий срок
- Отборочный этап WorldSkills Russia - состязания по профмастерству в области металлообработки
- Конкурс «Лучший продукт выставок», направленный на определение и реализацию приоритетных направлений по внедрению новейших прогрессивных технологий, оборудования и материалов в металлообрабатывающей отрасли
Экспозиция выставок:
- Металлообрабатывающее и металлорежущее оборудование, инструмент
- Материалы для металлообработки
- Контрольно-измерительные приборы и инструменты
- Продукция машиностроительных предприятий
- Автоматизация производственных процессов
- Средства и методы индивидуальной защиты
- Оборудование для термической обработки
- Гидравлическое и пневмооборудование
- Ремонт и модернизация оборудования
- Кузнечно-прессовое оборудование
- Литейное оборудование
- Робототехника
Подробности можно узнать на
сайте
выставки.