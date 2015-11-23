Концерт LIMP BIZKIT в Казани

Собственный чартерный самолет, траки с многотонным оборудованием, килотонны энергии и сумасшедший драйв - все это ожидает Казань. Такое нельзя пропустить!
Доступны комфортабельные VIP- ложи, обеспечивающие максимальный комфорт, лучший обзор, отдельный вход на концерт и гарантированные парковочные места.
Билеты в кассах города и на сайтах www.bileton.ru и kassir.ru.
Подробности в официальных группах в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook и на сайте или по тел. 8(843)248-58-58
Место проведения: Баскет-холл
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.