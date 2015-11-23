Концерт LIMP BIZKIT в Казани

Собственный чартерный самолет, траки с многотонным оборудованием, килотонны энергии и сумасшедший драйв - все это ожидает Казань. Такое нельзя пропустить!

Доступны комфортабельные VIP- ложи, обеспечивающие максимальный комфорт, лучший обзор, отдельный вход на концерт и гарантированные парковочные места.

Билеты в кассах города и на сайтах www.bileton.ru и kassir.ru.

Подробности в официальных группах в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook и на сайте или по тел. 8(843)248-58-58

Место проведения: Баскет-холл