Набор специалистов для обучения в Корпоративном университете ОЭЗ «Алабуга»

Корпоративный университет ОЭЗ «Алабуга» - новый проект самой успешной промышленной площадки России.
Уже сегодня в ОЭЗ работают более 20 заводов, через пять лет их число вырастет в разы. Чтобы воплотить эти масштабные планы, нам нужны люди, которые умеют работать над крупными проектами.
Подача заявок до 15 ноября.
Кто нам нужен?
Целеустремленные, амбициозные, перспективные молодые люди, готовые и способные взять на себя ответственность, собрать и возглавить эффективную команду, организовать работу и «с нуля» воплотить в реальности масштабный проект.
Программа ориентирована на молодых специалистов до 30 лет с высшим или средним профессиональным образованием
О программе:
3 месяца обучения
Наставниками в Корпоративном университете ОЭЗ «Алабуга» будут директоры и ведущие инженеры предприятий ОЭЗ «Алабуга» с опытом работы в сфере промышленных проектов более 10 лет:
эксперт Ford Motor Company
руководитель строительства Armstrong Building Products
генеральный директор Kastamonu Integrated Wood Industry
главный инженер Armstrong Building Products
директор по строительству Drylock Technologies
Директор Alabuga International School
Технический директор ЗМ Россия
Заместитель генерального директора по взаимодействию с инвесторами ОЭЗ «Алабуга»
Заместитель генерального директора по строительству ОЭЗ «Алабуга»
Начальник управления эксплуатации и энергетики ОЭЗ «Алабуга»
Лучшие студенты станут работниками в ОЭЗ «Алабуга» и кадровым резервом в ОЭЗ «Алабуга»
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