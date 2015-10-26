Набор специалистов для обучения в Корпоративном университете ОЭЗ «Алабуга»

Корпоративный университет ОЭЗ «Алабуга» - новый проект самой успешной промышленной площадки России.

Уже сегодня в ОЭЗ работают более 20 заводов, через пять лет их число вырастет в разы. Чтобы воплотить эти масштабные планы, нам нужны люди, которые умеют работать над крупными проектами.

Подача заявок до 15 ноября.

Кто нам нужен?

Целеустремленные, амбициозные, перспективные молодые люди, готовые и способные взять на себя ответственность, собрать и возглавить эффективную команду, организовать работу и «с нуля» воплотить в реальности масштабный проект.

Программа ориентирована на молодых специалистов до 30 лет с высшим или средним профессиональным образованием

О программе:

3 месяца обучения

Тренинги и семинары ежедневно по будням по 8 часов в день

Стажировка на предприятиях, решение реальных кейсов

Бесплатное обучение

Комфортное проживание

Стипендия

Вы получите знания в областях:

Планирования реализации промышленных проектов

Бюджетирования реализации промышленных проектов

Строительства промышленных проектов

Эксплуатации промышленных проектов

Мотивации участников промышленных проектов

Экономики промышленных проектов

Наставниками в Корпоративном университете ОЭЗ «Алабуга» будут директоры и ведущие инженеры предприятий ОЭЗ «Алабуга» с опытом работы в сфере промышленных проектов более 10 лет:

Джон Биван

эксперт Ford Motor Company

Александр Петрин

руководитель строительства Armstrong Building Products

Кылыч Али Кюршад

генеральный директор Kastamonu Integrated Wood Industry

Андрей Цапенко

главный инженер Armstrong Building Products

Рихард Фихтбауэр

директор по строительству Drylock Technologies

Дэвид О'Брайен

Директор Alabuga International School

Евгений Мараховский

Технический директор ЗМ Россия

Рустем Зарипов

Заместитель генерального директора по взаимодействию с инвесторами ОЭЗ «Алабуга»

Сергей Кутьев

Заместитель генерального директора по строительству ОЭЗ «Алабуга»

Николай Васильев

Начальник управления эксплуатации и энергетики ОЭЗ «Алабуга»

Лучшие студенты станут работниками в ОЭЗ «Алабуга» и кадровым резервом в ОЭЗ «Алабуга»

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