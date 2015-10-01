Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» объявляет о начале приема заявок на участие в Конкурсе на присуждение «Премии развития» Внешэкономбанка в 2016 году.
«Премия развития» присуждается за выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых инвестиционных и экспортных проектов.
Премия развития - это национальный ежегодный конкурс, учрежденный Внешэкономбанком в 2012 году в целях стимулирования инвестиционной деятельности и формирования привлекательного и благоприятного инвестиционного климата в России. Стратегической целью конкурса является достижение целей по комплексной модернизации и реновации отечественной экономики и устойчивого социально - экономического развития России.
К участию в конкурсе допускаются российские юридические лица. Участвовать в конкурсе могут как проекты, финансируемые Внешэкономбанком, так и иные проекты, соответствующие критериям конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Заявки на участие в Конкурсе 2016 года принимаются с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года. Условия проведения Конкурса, требования к проектам – участникам и исполнителям, а также конкурсная документация размещена на официальном сайте Конкурса.
Заявки от победителей 2015 года на участие в Конкурсе «Премия развития» 2016 года не принимаются.
Церемония награждения состоится на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2016 года.
Дополнительную информацию по вопросам организации и проведения Конкурса можно получить по телефонам
8 (800) 700-98-98 номинация «Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства»
8 (495) 721-18-63 по другим номинациям
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