Премия развития

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» объявляет о начале приема заявок на участие в Конкурсе на присуждение «Премии развития» Внешэкономбанка в 2016 году.

«Премия развития» присуждается за выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых инвестиционных и экспортных проектов.

Премия развития - это национальный ежегодный конкурс, учрежденный Внешэкономбанком в 2012 году в целях стимулирования инвестиционной деятельности и формирования привлекательного и благоприятного инвестиционного климата в России. Стратегической целью конкурса является достижение целей по комплексной модернизации и реновации отечественной экономики и устойчивого социально - экономического развития России.

К участию в конкурсе допускаются российские юридические лица. Участвовать в конкурсе могут как проекты, финансируемые Внешэкономбанком, так и иные проекты, соответствующие критериям конкурса.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

Лучший инфраструктурный проект;

Лучший проект в отраслях промышленности;

Лучший проект по комплексному развитию территорий;

Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства;

Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий;

Лучший проект в области экологии и «зеленых» технологий;

Лучший экспортный проект;

Лучший проект с участием иностранных инвестиций.

Заявки на участие в Конкурсе 2016 года принимаются с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года. Условия проведения Конкурса, требования к проектам – участникам и исполнителям, а также конкурсная документация размещена на официальном сайте Конкурса.

Заявки от победителей 2015 года на участие в Конкурсе «Премия развития» 2016 года не принимаются.

Церемония награждения состоится на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2016 года.

Дополнительную информацию по вопросам организации и проведения Конкурса можно получить по телефонам

8 (800) 700-98-98 номинация «Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства»

8 (495) 721-18-63 по другим номинациям

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