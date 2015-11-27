Национальная премия в сфере инфраструктуры «ROSINFRA»

Национальная премия в сфере инфраструктуры «ROSINFRA» учреждена Центром развития ГЧП в 2013 году для определения ключевых тенденций развития инфраструктуры в Российской Федерации.

ROSINFRA позволяет оценивать компетенции и опыт участников проектов ГЧП и охватывает все отрасли, в которых на сегодняшний день применяются механизмы государственно-частного партнерства.

В Премии определяются лауреаты в 10 номинациях. 12 марта 2014 года в рамках Российской недели ГЧП состоялась церемония вручения Национальной премии в сфере инфраструктуры «ROSINFRA 2014». В рамках премии награды получили 16 лауреатов, среди которых в 9 номинациях были представлены инфраструктурные проекты в различных отраслях и в 7 номинациях - участники проектов.

Премия «ROSINFRA» призвана стать ежегодной площадкой, на которой будут отмечаться и в дальнейшем тиражироваться лучшие практики реализации инфраструктурных проектов

ЦЕЛЬ: Создание эффективного инструмента оценки и экспертизы уровня развития инфраструктуры Российской Федерации, профессионализма участников и качества реализации инфраструктурных проектов, основанных на механизмах государственно-частного партнерства.

Подробная информация на сайте мероприятия