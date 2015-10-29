Мастер-класс "Свой бизнес: секреты запуска, развития и выхода на новый уровень"

Мы расскажем весь путь эволюции бизнеса: от поиска бизнес идеи и трудностей первого года развития до кризиса роста окрепшего дела и расширения горизонтов. Спикеры мероприятия – обладатели ценнейшего опыта, которые готовы открыто говорить о том, как рос их бизнес, где и как они искали успешные направления и какие ошибки допускали.

ПРАКТИЧЕСКИМИ СОВЕТАМИ ПОДЕЛЯТСЯ ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РТ



Булатов Айдар Нафисович

Венчурный инвестор, бизнес ангел, бизнес-тренер, доктор экономических наук, председатель Совета Директоров группы компаний «Bulatov group», вице-президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана.



Баширов Айрат Робертович

Успешный руководитель компании «ДАНАФЛЕКС» с момента создания и до становления ее одной из крупнейших компаний на российском рынке гибкой упаковки.



Акульчев Сергей Николаевич

Генеральный директор ООО «Акульчев». Крупнейший производитель мягких вафель в России.

ДЛЯ КОГО ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ?

Для тех, кто решил работать только на себя

Для тех, у кого есть идея для бизнеса, но мало навыков для ее воплощения

Для тех, кто не знает с чего начать

Для тех, кто ищет наставников

Для владельцев бизнеса от 1 года.

Для тех, кто хочет прийти к масштабированию, но не понимает, как это сделать.

Для тех кто, хочет навести порядок в своем бизнесе.

Готовым масштабировать свой бизнес и развивать его через франшизы.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.