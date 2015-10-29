Мастер-класс "Свой бизнес: секреты запуска, развития и выхода на новый уровень"

Мы расскажем весь путь эволюции бизнеса: от поиска бизнес идеи и трудностей первого года развития до кризиса роста окрепшего дела и расширения горизонтов. Спикеры мероприятия – обладатели ценнейшего опыта, которые готовы открыто говорить о том, как рос их бизнес, где и как они искали успешные направления и какие ошибки допускали.
ПРАКТИЧЕСКИМИ СОВЕТАМИ ПОДЕЛЯТСЯ ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РТ
Булатов Айдар Нафисович
Венчурный инвестор, бизнес ангел, бизнес-тренер, доктор экономических наук, председатель Совета Директоров группы компаний «Bulatov group», вице-президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана.
Баширов Айрат Робертович
Успешный руководитель компании «ДАНАФЛЕКС» с момента создания и до становления ее одной из крупнейших компаний на российском рынке гибкой упаковки.
Акульчев Сергей Николаевич
Генеральный директор ООО «Акульчев». Крупнейший производитель мягких вафель в России.
ДЛЯ КОГО ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ?
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.