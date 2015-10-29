29 окт. 2015

Мастер-класс "Свой бизнес: секреты запуска, развития и выхода на новый уровень"

Мастер-класс

Мы расскажем весь путь эволюции бизнеса: от поиска бизнес идеи и трудностей первого года развития до кризиса роста окрепшего дела и расширения горизонтов. Спикеры мероприятия – обладатели ценнейшего опыта, которые готовы открыто говорить о том, как рос их бизнес, где и как они искали успешные направления и какие ошибки допускали.

ПРАКТИЧЕСКИМИ СОВЕТАМИ ПОДЕЛЯТСЯ ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РТ

Булатов Айдар Нафисович
Венчурный инвестор, бизнес ангел, бизнес-тренер, доктор экономических наук, председатель Совета Директоров группы компаний «Bulatov group», вице-президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана.

Баширов Айрат Робертович
Успешный руководитель компании «ДАНАФЛЕКС» с момента создания и до становления ее одной из крупнейших компаний на российском рынке гибкой упаковки.

Акульчев Сергей Николаевич
Генеральный директор ООО «Акульчев». Крупнейший производитель мягких вафель в России.

ДЛЯ КОГО ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ?

  • Для тех, кто решил работать только на себя
  • Для тех, у кого есть идея для бизнеса, но мало навыков для ее воплощения
  • Для тех, кто не знает с чего начать
  • Для тех, кто ищет наставников
  • Для владельцев бизнеса от 1 года.
  • Для тех, кто хочет прийти к масштабированию, но не понимает, как это сделать.
  • Для тех кто, хочет навести порядок в своем бизнесе.
  • Готовым масштабировать свой бизнес и развивать его через франшизы.
Участие бесплатное по предварительной регистрации.
Регистрация и подробная информация на сайте.

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