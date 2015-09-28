Прямая трансляция 70-й Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке проходит юбилейная 70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
С трибуны всемирной организации выступят лидеры 17 государств, в том числе президент США Барак Обама, глава Ирана Хасан Роухани, французский лидер Франсуа Олланд, председатель КНР Си Цзиньпин и другие. Самым ожидаемым спикером в этом году стал президент РФ Владимир Путин.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.