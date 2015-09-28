28 сент. 2015

Прямая трансляция 70-й Генассамблеи ООН

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В Нью-Йорке проходит юбилейная 70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

С трибуны всемирной организации выступят лидеры 17 государств, в том числе президент США Барак Обама, глава Ирана Хасан Роухани, французский лидер Франсуа Олланд, председатель КНР Си Цзиньпин и другие. Самым ожидаемым спикером в этом году стал президент РФ Владимир Путин.

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