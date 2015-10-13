13 окт. 2015

Семинар «Опыт поддержки малого и среднего бизнеса в Японии"

Семинар «Опыт поддержки малого и среднего бизнеса в Японии

Программа семинара «Опыт поддержки малого и среднего бизнеса в Японии

Поддержка малого и среднего бизнеса на уровне центральных и муниципальных органов управления
• Нормативно-правовая база, система и бюджет мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса
• Примеры конкретных мероприятий
• Поиски зарубежных рынков

Примеры поддержки малого и среднего бизнеса в продвижении за рубеж
• От экспорта – к закреплению на местах (сбыт и производство)
Перспективы сотрудничества с Россией
• Области и задачи сотрудничества

Условия участия и регистрация на мероприятие по телефону (843) 524-73-83 или по e-mail: avpprt@gmail.com

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