Семинар «Опыт поддержки малого и среднего бизнеса в Японии"

Программа семинара «Опыт поддержки малого и среднего бизнеса в Японии

Поддержка малого и среднего бизнеса на уровне центральных и муниципальных органов управления

• Нормативно-правовая база, система и бюджет мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса

• Примеры конкретных мероприятий

• Поиски зарубежных рынков



Примеры поддержки малого и среднего бизнеса в продвижении за рубеж

• От экспорта – к закреплению на местах (сбыт и производство)

Перспективы сотрудничества с Россией

• Области и задачи сотрудничества

Условия участия и регистрация на мероприятие по телефону (843) 524-73-83 или по e-mail: avpprt@gmail.com