Семинар Косткиллинг “Эффективные методы оптимизации затрат”

Косткиллинг - это конкретный набор наиболее быстрых и эффективных методов и инструментов оптимизации затрат, дающих гарантированный результат в любых условиях

Косткиллинг - это система мышления руководителей всех уровней управления, направленная на постоянный поиск возможностей повышения эффективности деятельности компании.

Для кого семинар:

Владельцы бизнеса

Финансовый директор

Генеральный директор

Коммерческий директор

Директор по производству/логистике/закупкам

Как построен семинар?



Семинар построен на всестороннем изучении практического опыта применения косткиллинга такими мировыми и российскими косткиллерами, как: IKEA, Renault-Nissan, Inditex (Zara), Bayer AG, Лукойл, РЖД, АвтоВАЗ, Ростелеком, Росатом, Балтимор

Системы управления этих компаний-косткиллеров охватывают уже не только внутренние сегменты и бизнес-процессы, но распространились на всю отраслевую цепочку добавленной стоимости и смежные отрасли.

СЕМИНАР ВЕДЕТ:

Алексей Молвинский (Москва)

Руководил более 50 проектами по внедрению систем финансово-экономического управления в российских и зарубежных компаниях: Bayer AG, Лукойл, РЖД, АвтоВАЗ, Ростелеком, АМТ-МГТС, Росатом, ММК-транс, Новая перевозочная компания, Балтимор, Лаверна, Протэк, Севлеспил, ГК Экс, ГК Миэль, ТВЗ, ГК Автомир, ГК Автоград, Европейская мебельная мануфактура, ШЗСА, Нобель ойл и др.

Руководит непубличным фондом прямых инвестиций, акционер, член советов директоров российских и международных компаний;

Специализируется на разработке и реализации стратегий быстрорастущих компаний с амбициями национальных и глобальных лидеров;

Автор книги «Прикладная экономика предприятия. Настольная книга руководителя»;

Преподает с 2003 года курс MBA «Прикладная экономика предприятия» Высшей школы финансового менеджмента Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

Место проведения: IT Park, г. Казань, ул. Петербургская, 52

Подробная информация и регистрация на семинар на официальном сайте и по телефону +7 843 226 22 33