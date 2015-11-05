Семинар Косткиллинг “Эффективные методы оптимизации затрат”

Косткиллинг - это конкретный набор наиболее быстрых и эффективных методов и инструментов оптимизации затрат, дающих гарантированный результат в любых условиях
Косткиллинг - это система мышления руководителей всех уровней управления, направленная на постоянный поиск возможностей повышения эффективности деятельности компании.
Для кого семинар:
Как построен семинар?
Семинар построен на всестороннем изучении практического опыта применения косткиллинга такими мировыми и российскими косткиллерами, как: IKEA, Renault-Nissan, Inditex (Zara), Bayer AG, Лукойл, РЖД, АвтоВАЗ, Ростелеком, Росатом, Балтимор
Системы управления этих компаний-косткиллеров охватывают уже не только внутренние сегменты и бизнес-процессы, но распространились на всю отраслевую цепочку добавленной стоимости и смежные отрасли.
СЕМИНАР ВЕДЕТ:
Алексей Молвинский (Москва)
Руководил более 50 проектами по внедрению систем финансово-экономического управления в российских и зарубежных компаниях: Bayer AG, Лукойл, РЖД, АвтоВАЗ, Ростелеком, АМТ-МГТС, Росатом, ММК-транс, Новая перевозочная компания, Балтимор, Лаверна, Протэк, Севлеспил, ГК Экс, ГК Миэль, ТВЗ, ГК Автомир, ГК Автоград, Европейская мебельная мануфактура, ШЗСА, Нобель ойл и др.
Место проведения: IT Park, г. Казань, ул. Петербургская, 52
Подробная информация и регистрация на семинар на официальном сайте и по телефону +7 843 226 22 33
Место проведения: IT Park, г. Казань, ул. Петербургская, 52
Подробная информация о семинаре на официальном сайте и по телефону +7 843 226 22 33
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