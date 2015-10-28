Форум и Шоу технологий «Открытые инновации» 2015 — крупнейшее в России событие, раскрывающее тему будущего технологий в жизни современного человека, экономики и общества. Дискуссии Форума построены вокруг темы «Человек на стыке трендов технологической революции» и сфокусированы на пяти ключевых областях жизни человека, драматически меняющихся под воздействием технологий: производительность, среда обитания, образование, здоровье и индустрия развлечений.
В этом году Форум «Открытые инновации» делает акцент на обновлённом интерактивном формате представления и обсуждения информации, следуя лучшим мировым практикам технологических конгрессов. Постоянно работающий пленарный зал, больше индивидуальных выступлений ключевых спикеров, дебатов, интервью, мастер-классов «звёзд», воркшопов и лекций.
Главный герой «Открытых инноваций» — творец происходящей технологической революции, идеи и продукты которого с невиданной скоростью меняют ключевые сферы жизни человека, мировую экономику и общественные процессы. Крупные технологические компании и молодые стартапы, венчурная индустрия и государственные институты развития, визионеры и инженеры, поставщики и потребители технологий встретятся в конце октября в Москве.
Подробности на официальном сайте мероприятия.
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