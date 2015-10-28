Форум и шоу технологий «Открытые инновации» 2015

Форум и Шоу технологий «Открытые инновации» 2015 — крупнейшее в России событие, раскрывающее тему будущего технологий в жизни современного человека, экономики и общества. Дискуссии Форума построены вокруг темы «Человек на стыке трендов технологической революции» и сфокусированы на пяти ключевых областях жизни человека, драматически меняющихся под воздействием технологий: производительность, среда обитания, образование, здоровье и индустрия развлечений.

В этом году Форум «Открытые инновации» делает акцент на обновлённом интерактивном формате представления и обсуждения информации, следуя лучшим мировым практикам технологических конгрессов. Постоянно работающий пленарный зал, больше индивидуальных выступлений ключевых спикеров, дебатов, интервью, мастер-классов «звёзд», воркшопов и лекций.

Главный герой «Открытых инноваций» — творец происходящей технологической революции, идеи и продукты которого с невиданной скоростью меняют ключевые сферы жизни человека, мировую экономику и общественные процессы. Крупные технологические компании и молодые стартапы, венчурная индустрия и государственные институты развития, визионеры и инженеры, поставщики и потребители технологий встретятся в конце октября в Москве.

Подробности на официальном сайте мероприятия.