Конференция «Внедрение Интернета вещей как производственной практики современного предприятия»

Многие аналитики предрекают, что в скором будущем любые повседневные вещи станут интеллектуальными узлами в глобальной сети и будут генерировать ценные информационные потоки, анализ и интеграция которых в другие системы позволит добиться качественных изменений в окружающем нас мире.

Участники конференции смогут поговорить о прикладных аспектах использования одной из революционных ИТ-технологий, которая позволит объединить мир выпускаемых изделий с цифровыми технологиями разработки 3D-моделей, программного кода и данными предприятия, а именно об Интернете вещей (Internet of Things (IoT)).

В ходе мероприятия приглашенные эксперты обсудят IoT в аспекте повышения информационной связанности выпускаемых изделий за счет приведения их к единому стандарту M2M (связь «машина-машина») и обеспечения связи собственно изделий со службами логистической поддержки предприятия и поддержки изделий в эксплуатации.

Ключевые вопросы конференции

Какую роль сыграет IoT в повышении эффективности производственной деятельности предприятия? Как IoT повлияет на изменение подхода к разработке изделий? Как поможет в оптимизации модели ведения сервисного бизнеса промышленного предприятия? Какие новые бизнес-модели появятся у производителей в связи с реализацией преимуществ IoT-технологий?

Спикеры дискуссионной части конференции – руководители известных крупных компаний Поволжья и Москвы, представители власти.

Участие бесплатное по предварительной регистрации







ПРОГРАММА

09:30 – 10.00. Регистрация, утренний кофе

10:00 – 11:00. Сессия 1. Взаимодействующий мир и новая парадигма развития производства.

Темы для обсуждения:

Инновационная перезагрузка. Умный мир, в котором мы живем.

Интернет вещей как новая парадигма развития производственной отрасли.

К участию приглашены:

Равиль Зарипов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр промышленности и торговли Республики Татарстан

Ильяс Галимов, начальник отдела развития конкуренции Министерства экономики Республики Татарстан

Андрей Шолохов, генеральный директор, PTC Россия

11:00 – 11:20 Кофе-брейк

11:20 – 12:40. Сессия 2. Что необходимо предприятиям для реализации преимуществ Интернета вещей? (Панельная дискуссия)

К участию приглашены:

Айрат Хасьянов, директор Высшей школы информационных технологий и информационных систем

Александр Василевич, независимая инициативная группа IoTX СПб AITEO Technologies

Александр Куканов, генеральный директор компании T-One Group (ГК «Ренова»)

Александр Филатов, начальник управления ИТ, РКЦ «Прогресс»/Самара

Вадим Лигай, генеральный директор ОАО «Казанский вертолетный завод»

Герман Клименко, председатель совета Института Развития Интернета (ИРИ)

Егор Иванов, глава г. Иннополис

Игорь Богачев, исполнительный директор кластера информационных технологий, Сколково

Ирек Гумеров, директор по развитию, «КАМАЗ»

12:40 – 13:00. Кофе-брейк

13:00 – 15:00. Сессия 3. IoT-технологии для современного производственного предприятия.

Как переход к выпуску умных изделий позволит повысить эффективность производственной деятельности и процесса обслуживания?

Методики для ведения проектов по разработке умных изделий.

Современный уровень анализа и интеграции данных, получаемых от умных устройств.

К участию приглашены:

Вадим Лигай, генеральный директор ОАО «Казанский вертолетный завод»

Евгений Данилов, генеральный директор ОАО «Иннополис»

Александр Филатов, начальник управления ИТ, РКЦ «Прогресс»

Дмитрий Тамеев\Сергей Бутяга, технический директор\ технический менеджер PTC Россия

15:00 – 16:00. Фуршет. Свободное общение



