Семинар «Кайдзен-логистика», Судзуки Кацухико

10 сентября, 15:00

Место проведения: г. Казань, отель Ривьера, зал Адмиральский

Приезжает уникальный специалист в области «Кайдзен-логистика» из Японии, Судзуки Кацухико.

Более 40 лет проработал в корпорации «Toyota Motor», пройдя путь от мастера сборочного участка до главного инженера всего сборочного производства завода.

проработал в корпорации «Toyota Motor», пройдя путь от мастера сборочного участка до главного инженера всего сборочного производства завода. С 2004 г. является исполнительным вице-президентом компании «Toyota Engineering Corporation», консультирует компании в США, Китае, России по вопросам внедрения производственной системы Тойота и бережливого производства.

Он проведет уникальный семинар и ответит на все вопросы участников. Даст рекомендации вашему бизнесу и разберет практические кейсы.

В ходе семинара будут рассмотрены вопросы:

1. Политика закупок

(1) Философия компании Тойота

(2) Система закупок компании Тойота

2. Взаимодействие с поставщиками, поддержка поставщиков

(1) Установление связей с поставщиками

3. Содержание концепции и программа реализации SCM (управление цепочками поставок)

(1) Конкретные мероприятия по внедрению SCM-TOYOTA STD

・Стабильность и повышение качества продукции

・Внедрение и укоренение TPS

・JIT JIDOKA (принцип "человекоавтоматизации")

(2) Сбалансированная транспортировка & установление расписания

・(Функция карточек KANBAN)

・(Вытягивающая и выталкивающая логистические системы)

(3) Повышение эффективности транспортировки на производстве и за его пределами

・(Создание единых стандартов для средств транспортировки)

・(Стимулирование рабочего процесса)

Подробная информация на сайте