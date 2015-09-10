Семинар «Кайдзен-логистика», Судзуки Кацухико

10 сентября, 15:00
Место проведения: г. Казань, отель Ривьера, зал Адмиральский
Приезжает уникальный специалист в области «Кайдзен-логистика» из Японии, Судзуки Кацухико.
Он проведет уникальный семинар и ответит на все вопросы участников. Даст рекомендации вашему бизнесу и разберет практические кейсы.
В ходе семинара будут рассмотрены вопросы:
1. Политика закупок
(1) Философия компании Тойота
(2) Система закупок компании Тойота
2. Взаимодействие с поставщиками, поддержка поставщиков
(1) Установление связей с поставщиками
3. Содержание концепции и программа реализации SCM (управление цепочками поставок)
(1) Конкретные мероприятия по внедрению SCM-TOYOTA STD
・Стабильность и повышение качества продукции
・Внедрение и укоренение TPS
・JIT JIDOKA (принцип "человекоавтоматизации")
(2) Сбалансированная транспортировка & установление расписания
・(Функция карточек KANBAN)
・(Вытягивающая и выталкивающая логистические системы)
(3) Повышение эффективности транспортировки на производстве и за его пределами
・(Создание единых стандартов для средств транспортировки)
・(Стимулирование рабочего процесса)
Подробная информация на сайте
avpprt@gmail.com
тел. (843) 524 73 83
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