Выставка MIPIM — влиятельное и престижное мероприятие в сфере недвижимости. Выставка предлагает идеальные условия для развития бизнеса и расширения сети деловых контактов на международном уровне. В ходе диалога девелоперов, архитекторов, государственных служащих, представителей финансовых структур и банков, юристов появляются новые идеи, подписываются контракты и укрепляются партнерские отношения. На форуме встречаются тысячи инвесторов, поскольку выставка предоставляет качественный обзор мирового рынка объектов недвижимого имущества.
На протяжении 25 лет MIPIM открывает новые инвестиционные горизонты и служит ориентиром в сфере недвижимости. Пользуясь признанием мирового сообщества, выставка является значимым событием для всех представителей сектора.
В течение нескольких дней под пристальным вниманием инвесторов из 80 стран окажется большинство перспективных рынков. В конференции и выставке примут участие такие игроки, как La Caisse des Depots, PGGM, Union Investment Real Estate, Aviva Investors и Allianz Real Estate.
Страны-партнеры MIPIM в 2014 году были названы Россия, Бразилия и Турция. Возможности этих государств представили на19 000 кв. метров выставочной площади. Делегации подготовили широкий спектр конференций и презентаций о перспективных объектах недвижимости на территории России, Бразилии и Турции. Наиболее многообещающие проекты стран-партнеров удостоились специальной премии MIPIM. Среди российских участников экспозиции MIPIM в прошлом году были заявлены: администрация Санкт-Петербурга, Правительство Москвы, Группа компаний Регионы, O1 Properties, Сбербанк России, Mebe Development.
Сопроводительные мероприятия MIPIM 2015
В рамках деловой программы выставки состоятся мероприятия, участие в которых позволит представителям сферы недвижимости не только наладить деловые контакты с ведущими представителями рынка, но и получить наиболее полную информацию по обширному кругу актуальных вопросов по развитию отрасли в целом.
Главные темы для обсуждения в 2015 году:
Революция цифровых технологий
Правила и проблемы инвестиционного рынка
Развитые и развивающиеся рынки
Классы основных и альтернативных активов в инвестировани
Умные города и городское планирование
Подробности на официальном сайте
Место проведения:
Канны, Франция
Tel.: +33 (0)4 92 99 84 00
Подробности на официальном сайте
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